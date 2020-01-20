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Беларусь начала импорт норвежской нефти, не договорившись c Москвой

20.01.2020 21:32 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусская нефтяная компания (БНК) купила партию норвежской нефти Johan Sverdrup с поставкой в литовский порт Клайпеда 22 января Об этом со ссылкой на «Белнефтехим» сообщает Reuters.


Фото: train-photo.ru

«Ждем эту поставку, а там дальше будем продолжать переговоры», — сказал Reuters представитель концерна.

Нефть на Новополоцкий НПЗ доставят железнодорожным транспортом.

По оценке источника в порту, поставка нефти из Клайпеды в направлении Новополоцкого НПЗ обойдется Минску значительно дороже импорта по нефтепроводам — перевалка и транспортировка до завода по железной дороге будут стоить свыше $ 20 за тонну.

Продавцом сорта мог выступить французский Total, полагают источники Рейтер.

Поставки на рынок Johan Sverdrup начались осенью 2019 года после запуска одноименного месторождения на шельфе Норвегии. Сорт является конкурентом Urals на рынке Европы, поскольку имеет очень близкие качественные характеристики.

Ранее сообщалось, что Klaipedos nafta готова переваливать нефть для Беларуси.

Представитель Klaipedos nafta Оринта Бракаускайте подтвердила BNS, что поступила просьба от белорусского монополиста экспорта нефтепродуктов «Белорусская нефтяная компания» (БНК). Она экспортирует продукцию основных белорусских заводов — Мозырского НПЗ и НПЗ «Нафтан» в Новополоцке.

Klaipedos nafta утверждает, что может переваливать до 3 млн тонн нефти. Беларусь в прошлом году импортировала из России около 18 млн тонн нефти.

Нефтяной спор

С 1 января 2020 года российские нефтяные компании прекратили поставки нефти в Беларусь из-за разногласий в цене на сырье. Минск настаивает на отмене премии к цене беспошлинных поставок нефти, мотивируя это удорожанием сырья в связи с реализацией в РФ налогового маневра в нефтяной сфере. По данным «Белнефтехима», в настоящее время цена поставок нефти из РФ составляет 83% от мировой цены на нефть. Размер премии — 10 долларов за тонну. Дмитрий Крутой сказал, что Беларусь «не будет платить премии российским нефтяникам в прежнем объеме».

С 4 января поставки нефти в Беларусь возобновили подконтрольные российскому бизнесмену Михаилу Гуцериеву компании «Русснефть» и «Нефтиса». Они готовы поставить в январе 750 тысяч тонн. Изначально этот объем был согласован в Минэнерго России на весь первый квартал 2020 года. Вместе с тем этот объем обеспечит лишь половину загрузки Новополоцкого и Мозырского НПЗ, в 2019 году ежемесячно потреблявших 1,5 млн тонн российской нефти. Изначально структуры Гуцериева поставляли нефть только на новополоцкий «Нафтан». А 14 января первая партия была направлена и на Мозырский НПЗ.

 
Теги: Минск
 
 
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По оценке источника в порту, поставка нефти из Клайпеды в направлении Новополоцкого НПЗ обойдется Минску значительно дороже импорта по нефтепроводам - перевалка и...
 
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