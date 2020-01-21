«Среди директоров АН есть свой «черный список» риэлтеров». Разговор о том, как поступок одного человека может повлиять на репутацию всей профессии

Источник материала: realt.by

В последнее время людей, равнодушных к риэлтерам, практически не осталось: либо хвалят специалистов рынка недвижимости, либо эмоционально ругают. Мы решили поговорить с председателем Комитета по членству и этике БелАН Ириной Донцовой о том, что может улучшить репутацию профессии и когда рынок недвижимости Беларуси выйдет на европейский уровень, где без участия риэлтера не может состояться ни одна сделка. Интересные мысли и неожиданные откровения — в интервью Realt.by.

«Вроде бы цели одинаковы у всех : улучшение имиджа риэлтера. Но говорить об объединении пока рано»

— Чем, как правило, руководствуются агентства недвижимости в работе, кроме Правил ведения риэлтерской деятельности?

— В риэлтерском деле есть Правила профессиональной этики , утвержденные Министерством 01.06.2009 года. В этом нормативном акте указаны принципы отношений с потребителями, взаимодействия специалистов по риэлтерской деятельности между собой и правила поведения риэлтера в той или иной ситуации. Здесь есть главы, посвященные конфиденциальности информации, полученной в процессе оказания риэлтерских услуг, и ответственности специалиста, предусмотренной законодательством.

Например, в главе об отношениях с потребителями указано, что «риэлтер не в праве использовать некомпетентность или состояние здоровья потребителя в целях извлечения дохода при совершении сделок с недвижимостью». Также «риэлтер не может оказывать услуги по сделке с недвижимостью, в отношении которой он имеет заинтересованность». Нельзя и обсуждать с потребителями размер и обоснованность вознаграждения, получаемого другими риэлтерскими организациями.

Здесь же говорится и о том, что «нельзя действовать вопреки законным интересам потребителя или оказывать риэлтерские услуги безнравственными способами».

При этом я, как руководитель агентства недвижимости, могу сказать, что каждый раз нормы работы риэлтера с клиентом обсуждаются внутри коллектива.

— Получили ли правила этики развитие в профессиональных сообществах, например в БелАН, и будет ли трансформация этических норм в соответствии с громкими ситуациями прошлого года, которые отразились на репутации агентств?

— Сегодня в риэлтерском сообществе есть 4 организации: БелАН, КонфАН, СРО и Cоюз по реинжинирингу риэлтерской деятельности. Вроде бы цели одинаковы у всех: улучшение имиджа риэлтера. Но говорить об общем объединении усилий в этом направлении пока рано. Относительно БелАН могу сказать, что еще до всех неприятных ситуаций у нас уже существовали те самые «черные списки агентов», которые были уволены из агентств по серьезным причинам. В частности, речь идет о непорядочных поступках по отношению к клиентам.

Также в комитете разработано свое Положение по этике, дополненное и улучшенное, согласно которому должны работать все члены БелАН. Основные моменты, которые сейчас обсуждаются: положение о непереманивании сотрудников и принципы взаимодействия по сделкам между компаниями.

Помимо этого, всем руководителям мы предлагаем воспользоваться услугами нескольких обучающих организаций как для подготовки новых сотрудников, так и для повышения уровня профессионализма уже работающих агентов. Были тренинги и для HR-специалистов компаний. Также мы предлагаем воспользоваться уже готовыми анкетами по найму сотрудников, чтобы еще более тщательно просеять всех кандидатов.

В вопросах анкеты, помимо узкопрофессиональной тематики, отражаются и более широкие, человеческие темы. Например, важно выяснить, что первично для соискателя: карьерный рост, деньги или работа в коллективе. Не менее важно понять уровень продуктивности человека: какой продукт он создавал на прошлом месте работы. Если мы говорим о студенте, то вопросы касаются даже достижений в университете или школе — это действительно работает в составлении психологического портрета человека.