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На Всемирный форум памяти Холокоста приедут Путин, Макрон и принц Чарльз. А кто будет от Беларуси?

21.01.2020 05:50 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

46 глав государств, членов королевских семей, президентов, премьер-министров и глав парламентов из Европы, Северной Америки и Австралии 23 января примут участие в пятом Всемирном форуме памяти Холокоста. Об этом сообщает фонд — организатор мероприятия.


Яд ва-Шем. Фото: Reuters

На форуме выступят президент Израиля Реувен Ривлин, президент России Владимир Путин, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, президент Франции Эммануэль Макрон, принц Уэльский Чарльз, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

Мероприятие также посетят премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, президент Литвы Гитанас Науседа, президент Сербии Александр Вучич, президент Украины Владимир Зеленский и другие главы государств.

Ожидается также подтверждение участия и выступления вице-президента США Майка Пенса и спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, отметили организаторы.

Беларусь на форуме представит спикер парламента Владимир Андрейченко.

Дуда: «Это нарушение интересов Польши»

Пятый Всемирный форум памяти Холокоста пройдет 23 января в мемориальном комплексе Яд ва-Шем в Иерусалиме и приурочен к 75-й годовщине освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим).

На мероприятии ожидали и президента Польши Анджея Дуду, однако он отказался от поездки в Израиль. Свой отказ он объяснил тем, что не сможет выступить во время церемонии наряду с лидерами Германии, Франции и России.

«Я не понимаю, почему в таком месте, по такому случаю и в такую ​​великую годовщину там должны выступить президенты Германии, России, Франции, представители Великобритании и США, а не мог бы высказаться президент Польши, особенно в нынешней ситуации, когда со стороны России, особенно из уст президента России Владимира Путина в адрес Польши звучат обвинения, которые полностью противоречат исторической правде и которые, несомненно, служат унижению нас как общества и фальсификации истории Второй мировой войны», — отметил Дуда.

По его словам, отсутствие возможности выступления в Иерусалиме является «нарушением интересов Польши», а все члены правительства страны однозначно согласились: или президент Польши должен выступить в Израиле, либо он не должен принимать участия в этом мероприятии.

Кроме того, в качестве еще одной проблемы для визита Дуды в Израиль польские СМИ называли то, что памятные мероприятия в музее Яд ва-Шем организованы при участии главы израильского МИДа Исраэля Каца, процитировавшего в феврале прошлого года слова бывшего премьер-министра Израиля Ицхака Шамира о том, что «поляки впитывают антисемитизм с молоком матери».

 
 
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На мероприятии ожидали и президента Польши Анджея Дуду, однако он отказался от поездки в Израиль. Свой отказ он объяснил тем, что не сможет выступить во время...
 
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