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«Петруха» расправит крылья в Подмосковье? Что будет на купленной «Серволюксом» в России площадке
23.01.2020 13:28 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Крупнейший в Беларуси производитель курятины, «Серволюкс» Евгения Баскина, в нынешнем году рассчитывает начать эксплуатацию купленной в прошлом году обанкротившейся птицефабрики в Подмосковье, сообщили TUT.BY на предприятии.
Обанкротившееся предприятие «Загорский бройлер» под Сергиевым Посадом белорусский производитель купил на аукционе за 164,8 млн российских рублей (около 2,6 млн долларов) в сентябре прошлого года.
— Проведенный специалистами СЗАО «Серволюкс» технический аудит подтвердил удовлетворительное состояние реализуемого имущества, комплекса по убою и переработке мяса птицы в деревне Тураково. В настоящее время основная часть технологического оборудования демонтирована и доставлена на производственные площадки «Серволюкса» в Беларуси. Это оборудование будет использовано для ремонта и модернизации имеющихся линий, — отметили на предприятии.
В прошлом году «Серволюкс» продал в России около 60% произведенного компанией мяса птицы (в основном в Центральный и Северо-Западный федеральный округ). Площади в Подмосковье после реконструкции, уже в нынешнем году, планируют использовать в качестве распределительного центра, для повышения уровня клиентского сервиса. Компания также рассматривает варианты размещения на купленной площадке и переработки мяса птицы.
Рассказывая в прошлом году о планах по покупке актива в России, Евгений Баскин
Как ранее
На предприятиях группы работает более 10 тысяч человек.
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Крупнейший в Беларуси производитель курятины, «Серволюкс» Евгения Баскина, в нынешнем году рассчитывает начать эксплуатацию купленной в 2019-м обанкротившейся...
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