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«Петруха» расправит крылья в Подмосковье? Что будет на купленной «Серволюксом» в России площадке

23.01.2020 13:28 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Крупнейший в Беларуси производитель курятины, «Серволюкс» Евгения Баскина, в нынешнем году рассчитывает начать эксплуатацию купленной в прошлом году обанкротившейся птицефабрики в Подмосковье, сообщили TUT.BY на предприятии.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Обанкротившееся предприятие «Загорский бройлер» под Сергиевым Посадом белорусский производитель купил на аукционе за 164,8 млн российских рублей (около 2,6 млн долларов) в сентябре прошлого года.

— Проведенный специалистами СЗАО «Серволюкс» технический аудит подтвердил удовлетворительное состояние реализуемого имущества, комплекса по убою и переработке мяса птицы в деревне Тураково. В настоящее время основная часть технологического оборудования демонтирована и доставлена на производственные площадки «Серволюкса» в Беларуси. Это оборудование будет использовано для ремонта и модернизации имеющихся линий, — отметили на предприятии.

В прошлом году «Серволюкс» продал в России около 60% произведенного компанией мяса птицы (в основном в Центральный и Северо-Западный федеральный округ). Площади в Подмосковье после реконструкции, уже в нынешнем году, планируют использовать в качестве распределительного центра, для повышения уровня клиентского сервиса. Компания также рассматривает варианты размещения на купленной площадке и переработки мяса птицы.

Рассказывая в прошлом году о планах по покупке актива в России, Евгений Баскин отмечал: «У нас есть проблема доставки охлажденной продукции в Москву, Санкт-Петербург, другие регионы. Мы очень плотно работаем с крупнейшими российскими торговыми сетями, удовлетворить растущий спрос сложно. Поэтому есть интерес к локализации производства в Центральном федеральном округе, возможно — дальше».

Как ранее сообщал TUT.BY, в прошлом году «Серволюкс» ввел в эксплуатацию завод ЗАО «Юнимит» под Смолевичами. В создание предприятия мощностью 26 тысяч тонн сырых полуфабрикатов и готовых продуктов в год инвестировано 24 млн долларов, в том числе часть инвестиций — привлеченные ресурсы ЕБРР, ставшего миноритарным акционером компании.

Евгений Баскин, номер 12 в рейтинге крупнейших бизнесменов страны по версии «Ежедневника», — основной владелец группы компаний «Серволюкс» (торговые марки «Петруха», «Братья Гриль», «Кувшинка», «Мясоград»), вертикально интегрированной структуры по производству, переработке и реализации мяса птицы, комбикормов, молока. В состав группы входит птицефабрика по производству инкубационного яйца и суточных цыплят, две фабрики по выращиванию и переработке мяса птицы («Серволюкс Агро» и «Смолевичи Бройлер»), два комбикормовых завода, мясокомбинаты, молокозавод, сеть продовольственных магазинов «Квартал вкуса» и т.д. Предприятия холдинга производят около 200 тысяч тонн мяса птицы в год, треть выпуска всей страны.

На предприятиях группы работает более 10 тысяч человек.

 
 
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Крупнейший в Беларуси производитель курятины, «Серволюкс» Евгения Баскина, в нынешнем году рассчитывает начать эксплуатацию купленной в 2019-м обанкротившейся...
 
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