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Как платить налоги через ЕРИП?

23.01.2020 — Новости Экономики | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Как платить налоги через ЕРИП?

Платежи новых услуг Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь можно осуществить посредством АИС «Расчет», сообщает корреспондент агентства «Минск-новости» со ссылкой на сайт ЕРИП.

Это подоходный налог с физических лиц, не признаваемых налоговыми резидентами Республики Беларусь; подоходный налог с физических лиц с доходов, исчисленных в соответствии с законодательством, исходя из сумм превышения расходов над доходами; подоходный налог с физических лиц в фиксированных суммах.

Для оплаты услуг в АИС «Расчет» необходимо последовательно выбрать: налоги-город-ИМНС по району-подоходный налог (нерезиденты) / код платежа в бюджет 0105; подоходный налог с физ. лиц (ДДИ) / код платежа в бюджет 0106; подоходный налог (квартсдача) / код платежа в бюджет 0107.

minsknews.by
 
Теги: Минск
 
 
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Платежи новых услуг Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь можно осуществить посредством АИС «Расчет», сообщает корреспондент агентства...
 
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