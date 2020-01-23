Как платить налоги через ЕРИП?

Источник материала: Вороновская газета





Платежи новых услуг Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь можно осуществить посредством АИС «Расчет», сообщает корреспондент агентства «Минск-новости» со ссылкой на сайт ЕРИП.

Это подоходный налог с физических лиц , не признаваемых налоговыми резидентами Республики Беларусь; подоходный налог с физических лиц с доходов, исчисленных в соответствии с законодательством, исходя из сумм превышения расходов над доходами; подоходный налог с физических лиц в фиксированных суммах.

Для оплаты услуг в АИС «Расчет» необходимо последовательно выбрать: налоги-город-ИМНС по району-подоходный налог (нерезиденты) / код платежа в бюджет 0105; подоходный налог с физ. лиц (ДДИ) / код платежа в бюджет 0106; подоходный налог (квартсдача) / код платежа в бюджет 0107.

minsknews.by