|
Как платить налоги через ЕРИП?
23.01.2020 — Новости Экономики | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Платежи новых услуг Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь можно осуществить посредством АИС «Расчет», сообщает корреспондент агентства «Минск-новости» со ссылкой на сайт ЕРИП.
Это подоходный налог с
Для оплаты услуг в АИС «Расчет» необходимо последовательно выбрать: налоги-город-ИМНС по району-подоходный налог (нерезиденты) / код платежа в бюджет 0105; подоходный налог с физ. лиц (ДДИ) / код платежа в бюджет 0106; подоходный налог (квартсдача) / код платежа в бюджет 0107.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Платежи новых услуг Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь можно осуществить посредством АИС «Расчет», сообщает корреспондент агентства...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)