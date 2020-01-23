ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Самыми русскими оказываются белорусы». БАЖ изучил наличие пророссийской пропаганды на белТВ

23.01.2020 14:24 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В эфире белорусских телеканалов продукция российского производства занимает большую долю эфира. При этом речь идет о прайм-тайме. Но осенью прошлого года, перед декабрьской встречей Александра Лукашенко и Владимира Путина, сюжеты об интеграции были не самыми популярными. К такому выводу пришла Белорусская ассоциация журналистов, проведя мониторинг присутствия пророссийской пропаганды и освещении углубленной интеграции на белорусском государственном телевидении.

Первые два места по популярности заняли сюжеты с воспоминаниями о жизни в СССР и «американских танках у белорусских границ» — сюжеты об учениях НАТО в Литве. В российских новостных и публицистических передачах белорусских каналов теме углубленной интеграции и Беларуси уделялось значительно меньше внимания и времени, чем в белорусских телепередачах. Фактически она отсутствовала в их эфире.


Фото: Reuters

Мониторинг проводился с 21 октября по 17 ноября в преддверии назначенного на 8 декабря 2019 года подписания главами Беларуси и России соглашений по «углубленной интеграции» и «дорожных карт» к ним.

Основная цель мониторинга — определить наличие или отсутствие пророссийской пропаганды в белорусских государственных телевизионных каналах при освещении темы «углубленной интеграции» Беларуси и России.

По задумке авторов результаты мониторинга должны были подтвердить или опровергнуть тезис о представлении белорусской аудитории «медийной картины реальности, сформированной под весомым воздействием идей «русского мира».

Глава БАЖ Андрей Бастунец пояснил, что в этот мониторинг, в отличие от предыдущих, решили не включать печатные и интернет-медиа и сконцентрировать внимание на телевидении. Поскольку, как показало исследование ИАЦ об источниках, из которых респонденты получали информации о жизни в Беларуси в 2017−2018 годах, при увеличении роли интернета (его отметили 60,4% опрошенных) телевидение остается главным источником информации для белорусов (72%).

Глава БАЖ также отметил, что в 2019 году на финансирование Белтелерадиокомпании из республиканского бюджета было выделено больше денег: в 2018 году цифра составила 37,7 млн доллара, в 2019 — 50,7 млн долларов. В этому году на Белтелерадиокомпанию выделено 55,2 млн долларов.

— Мне приходилось слышать, что финансирование было увеличено, чтобы начать производить белорусский продукт, который станет противовесом российской пропаганде. Но до сих пор мы не наблюдаем его в эфире, — говорит Бастунец.

Мониторинг показал, что, как и год назад, четыре телеканала демонстрировали в прайм-тайм более 60% продукции российского производства: РТР-Беларусь, НТВ-Беларусь, ОНТ, Мир.


Интересно, что в российских новостных и публицистических передачах телеканалов ОНТ и «НТВ-Беларусь» теме углубленной интеграции и Беларуси уделялось значительно меньше внимания и времени, чем в белорусских телепередачах. Фактически она отсутствовала в их эфире.

— Сравнение было тяжелым, поскольку на НТВ новостных и публицистических белорусских передач нет, только российские, — отметил Бастунец. — То же касается телеканала ОНТ, где программа «Время» выходила раньше, чем белорусские новости. То есть телезритель получал сначала российскую точку зрения, а уже потом белорусскую. Вообще, тема интеграции в российских телеканалах занимала очень мало места. Если в Беларуси все «кипело», то российские телеканалы все пропускали. Было лишь несколько передач, где было высказывание Путина о защите русскоязычных граждан за рубежом, было несколько передач об общем советском прошлом, но не так много.

Посчитали в БАЖ и какую долю прайм-тайма пять телеканалов, включенных в обязательный общедоступный телепакет, отдают российской телепродукции, включая фильмы и сериалы. Оказалось, что более половины — 60% прайм-тайма.

«Некоторые фразы журналисты разных телеканалов повторяли слово в слово»

В организации также выделили основные месседжи и контрмесседжи, которые касались углубленной интеграции и пророссийской пропаганды, и транслировались по трем телеканалам: Беларусь 1, ОНТ и НТВ.

Самым популярным месседжем на телеканалах был «рожденные в СССР». На телеканалах рассказывали о том, что Советский союз дал нам бесплатное образование, медицину, восьмичасовой рабочий день. В БАЖ это объясняют тем, что период мониторинга совпал с 7 ноября.

На втором месте оказались «американские танки у границ Беларуси» — сюжеты об учениях НАТО в Литве, на третьем — «мы — братья, но место братства и дружбы начала занимать бухгалтерия» — сюжеты, в которых авторы утверждали, что углубление интеграции требует равенства правил игры и откровенности, «но в последнее время отношения с Россией стали напряженными. Место братства и дружбы занимают цифры. Россия упрекает нас в иждивенчестве, а мы охраняем общую границу, обеспечиваем ПВО. Зачем нам Союз, в котором мы только теряем?» — говорилось в сюжетах.

— Интересно, что некоторые фразы журналисты разных телеканалов повторяли слово в слово. Например, в сюжетах об учениях НАТО в Литве фразу «танки у границ Беларуси — такое было только в 41-м» повторяли несколько раз. Еще использовали «немцы в городе? Нет, показалось, это американцы в Литве», — рассказывает Бастунец.

«Снижение градуса интеграционного восторга сопровождалось переключением акцентов на другие союзы»

Что касается сюжетов об интеграции, то глава БАЖ отмечает, что чем ближе была дата 8 декабря, тем жестче были высказывания на белорусском телевидении, особенно у главы государства. Могло создаться впечатление, что риторика российской пропаганды, углубленной интеграции постепенно уходит и эфира. Но на ее место пришла «сдержанная критика» интеграционных процессов со стороны президента Беларуси.

— Критика занимала 18% эфирного времени в прайм-тайме. А вот «интеграционный позитив» — целых 77%, — отмечают в БАЖ.


Авторы мониторинга зафиксировали, что снижение градуса интеграционного восторга сопровождалось переключением акцентов — уходом от демонстрации приоритетной связки с собственно Россией на постсоветские геополитические альянсы типа ЕАЭС и весомую роль в них белорусского президента. С возрастанием напряженности в отношениях между Беларусью и Россией в экономической сфере «суверенная» риторика стала заметно жестче.

Медиаэксперт Максим Жбанков, участвовавший в подготовке мониторинга, отметил, что по сравнению с 2018 годом произошло заметное смещение акцентов в теме интеграции.

— Традиционная риторика про большого брата, про Москву, куда нам обязательно надо, она в 2019 году практически не звучала. Звучало так: вот у нас такой отличный проект [Союзное государство], мы туда всей душой, а вот русские что-то не спешат, как-то недодруживают с нами, и в этот проект не вкладывают душу, как мы. Это очень любопытное смещение акцентов. Реальным локомотивом интеграции на телевидении становится не Россия, а Беларусь. И президент Беларуси позиционируется как главный интегрант, как тот, к кому все подтягиваются: самый инициативный, самый последовательный, самый честны и порядочный. Но вот ему не повезло с партнерами, вот такие странные русские ребята, не хотят с нами дружить, а если и хотят, то только так, чтобы нам было неудобно. То есть получается, что самыми русскими оказываются белорусы. Самый главный парадокс наших сюжетов, связанных с интеграцией, в том, что невозможно одновременно воевать за суверенитет и выступать за интеграцию, — описывает телесюжеты Жбанков.

Авторы мониторинга также отмечают, что помимо новостных сюжетов, основное место в прайм-тайм на белорусском телевидении отдано российским ток-шоу и сериалам. Что говорит об отсутствии альтернативы со стороны белорусских телевизионщиков.

— Есть знаменитое выражение Лявона Вольского «Москва в голове». В данном случае она формируется не только на уровне политических решений, но и на уровне этой ежедневной развлекательной легкой поп-продукции российского производства. И вот с этой «Москвой в голове» какие политические решения могут принимать? Если нет политической воли, не будет и сдвига в медийной политике, — считает Жбанков.

По мнению авторов исследования, меры, предпринимаемые белорусскими властями для защиты информационного пространства страны, по-прежнему представляются не адекватными реальным угрозам.

— Белорусская аудитория системно и регулярно получает преимущественно российскую медийную повестку дня и прокремлевский взгляд на основные события в мире (в том числе от государственного телевидения, финансируемого из бюджета). В меньшей степени это касается собственно белорусско-российских отношений. Белорусским властям и руководству телеканалов следовало бы задуматься над увеличением в телеэфире контента производства третьих стран и о повышении доли эфирной телепродукции на белорусском языке (успешным примером чего может служить телеканал «Беларусь 3»), — считают в БАЖ.

 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Помимо новостных сюжетов, основное место в прайм-тайме на белорусском телевидении отдано российским ток-шоу и сериалам. Что говорит об отсутствии альтернативы со...
 
Новости дня
Новости экономики
 
В Сети объявили сбор денег на празднование Дня Воли
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

Свежие газеты

22.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
23.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Экономики)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика