«Самыми русскими оказываются белорусы». БАЖ изучил наличие пророссийской пропаганды на белТВ

Источник материала: Tut.by

В эфире белорусских телеканалов продукция российского производства занимает большую долю эфира. При этом речь идет о прайм-тайме. Но осенью прошлого года, перед декабрьской встречей Александра Лукашенко и Владимира Путина, сюжеты об интеграции были не самыми популярными. К такому выводу пришла Белорусская ассоциация журналистов, проведя мониторинг присутствия пророссийской пропаганды и освещении углубленной интеграции на белорусском государственном телевидении.

Первые два места по популярности заняли сюжеты с воспоминаниями о жизни в СССР и «американских танках у белорусских границ» — сюжеты об учениях НАТО в Литве. В российских новостных и публицистических передачах белорусских каналов теме углубленной интеграции и Беларуси уделялось значительно меньше внимания и времени, чем в белорусских телепередачах. Фактически она отсутствовала в их эфире.



Фото: Reuters

Мониторинг проводился с 21 октября по 17 ноября в преддверии назначенного на 8 декабря 2019 года подписания главами Беларуси и России соглашений по «углубленной интеграции» и «дорожных карт» к ним. Основная цель мониторинга — определить наличие или отсутствие пророссийской пропаганды в белорусских государственных телевизионных каналах при освещении темы «углубленной интеграции» Беларуси и России. По задумке авторов результаты мониторинга должны были подтвердить или опровергнуть тезис о представлении белорусской аудитории «медийной картины реальности, сформированной под весомым воздействием идей «русского мира».

Глава БАЖ Андрей Бастунец пояснил, что в этот мониторинг, в отличие от предыдущих, решили не включать печатные и интернет-медиа и сконцентрировать внимание на телевидении. Поскольку, как показало исследование ИАЦ об источниках, из которых респонденты получали информации о жизни в Беларуси в 2017−2018 годах, при увеличении роли интернета (его отметили 60,4% опрошенных) телевидение остается главным источником информации для белорусов (72%).

Глава БАЖ также отметил, что в 2019 году на финансирование Белтелерадиокомпании из республиканского бюджета было выделено больше денег: в 2018 году цифра составила 37,7 млн доллара, в 2019 — 50,7 млн долларов. В этому году на Белтелерадиокомпанию выделено 55,2 млн долларов.

— Мне приходилось слышать, что финансирование было увеличено, чтобы начать производить белорусский продукт, который станет противовесом российской пропаганде. Но до сих пор мы не наблюдаем его в эфире, — говорит Бастунец.

Мониторинг показал, что, как и год назад, четыре телеканала демонстрировали в прайм-тайм более 60% продукции российского производства: РТР-Беларусь, НТВ-Беларусь, ОНТ, Мир.





Интересно, что в российских новостных и публицистических передачах телеканалов ОНТ и «НТВ-Беларусь» теме углубленной интеграции и Беларуси уделялось значительно меньше внимания и времени, чем в белорусских телепередачах. Фактически она отсутствовала в их эфире.

— Сравнение было тяжелым, поскольку на НТВ новостных и публицистических белорусских передач нет, только российские, — отметил Бастунец. — То же касается телеканала ОНТ, где программа «Время» выходила раньше, чем белорусские новости. То есть телезритель получал сначала российскую точку зрения, а уже потом белорусскую. Вообще, тема интеграции в российских телеканалах занимала очень мало места. Если в Беларуси все «кипело», то российские телеканалы все пропускали. Было лишь несколько передач, где было высказывание Путина о защите русскоязычных граждан за рубежом, было несколько передач об общем советском прошлом, но не так много.

Посчитали в БАЖ и какую долю прайм-тайма пять телеканалов, включенных в обязательный общедоступный телепакет, отдают российской телепродукции, включая фильмы и сериалы. Оказалось, что более половины — 60% прайм-тайма.

«Некоторые фразы журналисты разных телеканалов повторяли слово в слово»

В организации также выделили основные месседжи и контрмесседжи, которые касались углубленной интеграции и пророссийской пропаганды, и транслировались по трем телеканалам: Беларусь 1, ОНТ и НТВ.

Самым популярным месседжем на телеканалах был «рожденные в СССР». На телеканалах рассказывали о том, что Советский союз дал нам бесплатное образование, медицину, восьмичасовой рабочий день. В БАЖ это объясняют тем, что период мониторинга совпал с 7 ноября.

На втором месте оказались «американские танки у границ Беларуси» — сюжеты об учениях НАТО в Литве, на третьем — «мы — братья, но место братства и дружбы начала занимать бухгалтерия» — сюжеты, в которых авторы утверждали, что углубление интеграции требует равенства правил игры и откровенности, «но в последнее время отношения с Россией стали напряженными. Место братства и дружбы занимают цифры. Россия упрекает нас в иждивенчестве, а мы охраняем общую границу, обеспечиваем ПВО. Зачем нам Союз, в котором мы только теряем?» — говорилось в сюжетах.

— Интересно, что некоторые фразы журналисты разных телеканалов повторяли слово в слово. Например, в сюжетах об учениях НАТО в Литве фразу «танки у границ Беларуси — такое было только в 41-м» повторяли несколько раз. Еще использовали «немцы в городе? Нет, показалось, это американцы в Литве», — рассказывает Бастунец.

«Снижение градуса интеграционного восторга сопровождалось переключением акцентов на другие союзы»

Что касается сюжетов об интеграции, то глава БАЖ отмечает, что чем ближе была дата 8 декабря, тем жестче были высказывания на белорусском телевидении, особенно у главы государства. Могло создаться впечатление, что риторика российской пропаганды, углубленной интеграции постепенно уходит и эфира. Но на ее место пришла «сдержанная критика» интеграционных процессов со стороны президента Беларуси.

— Критика занимала 18% эфирного времени в прайм-тайме. А вот «интеграционный позитив» — целых 77%, — отмечают в БАЖ.





Авторы мониторинга зафиксировали, что снижение градуса интеграционного восторга сопровождалось переключением акцентов — уходом от демонстрации приоритетной связки с собственно Россией на постсоветские геополитические альянсы типа ЕАЭС и весомую роль в них белорусского президента. С возрастанием напряженности в отношениях между Беларусью и Россией в экономической сфере «суверенная» риторика стала заметно жестче.

Медиаэксперт Максим Жбанков, участвовавший в подготовке мониторинга, отметил, что по сравнению с 2018 годом произошло заметное смещение акцентов в теме интеграции.

— Традиционная риторика про большого брата, про Москву, куда нам обязательно надо, она в 2019 году практически не звучала. Звучало так: вот у нас такой отличный проект [Союзное государство], мы туда всей душой, а вот русские что-то не спешат, как-то недодруживают с нами, и в этот проект не вкладывают душу, как мы. Это очень любопытное смещение акцентов. Реальным локомотивом интеграции на телевидении становится не Россия, а Беларусь. И президент Беларуси позиционируется как главный интегрант, как тот, к кому все подтягиваются: самый инициативный, самый последовательный, самый честны и порядочный. Но вот ему не повезло с партнерами, вот такие странные русские ребята, не хотят с нами дружить, а если и хотят, то только так, чтобы нам было неудобно. То есть получается, что самыми русскими оказываются белорусы. Самый главный парадокс наших сюжетов, связанных с интеграцией, в том, что невозможно одновременно воевать за суверенитет и выступать за интеграцию, — описывает телесюжеты Жбанков.

Авторы мониторинга также отмечают, что помимо новостных сюжетов, основное место в прайм-тайм на белорусском телевидении отдано российским ток-шоу и сериалам. Что говорит об отсутствии альтернативы со стороны белорусских телевизионщиков.

— Есть знаменитое выражение Лявона Вольского «Москва в голове». В данном случае она формируется не только на уровне политических решений, но и на уровне этой ежедневной развлекательной легкой поп-продукции российского производства. И вот с этой «Москвой в голове» какие политические решения могут принимать? Если нет политической воли, не будет и сдвига в медийной политике, — считает Жбанков.

По мнению авторов исследования, меры, предпринимаемые белорусскими властями для защиты информационного пространства страны, по-прежнему представляются не адекватными реальным угрозам.

— Белорусская аудитория системно и регулярно получает преимущественно российскую медийную повестку дня и прокремлевский взгляд на основные события в мире (в том числе от государственного телевидения, финансируемого из бюджета). В меньшей степени это касается собственно белорусско-российских отношений. Белорусским властям и руководству телеканалов следовало бы задуматься над увеличением в телеэфире контента производства третьих стран и о повышении доли эфирной телепродукции на белорусском языке (успешным примером чего может служить телеканал «Беларусь 3»), — считают в БАЖ.