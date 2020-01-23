Турция выслала двух белорусов по подозрению в связях с террористами ИГ

Источник материала: Tut.by

Двое граждан Беларуси сегодня были депортированы из Турции на родину. Об этом в Twitter сообщает Министерство внутренних дел этой страны.

На родину были депортированы два белоруса, которых МВД Турции называет «боевиками-террористами».

Напомним, что с 11 ноября 2019 года Турция начала программу репатриации иностранцев, которые были задержаны как предполагаемые бойцы «Исламского государства». И намерены выслать, даже если власти этих стран аннулируют гражданство.

Тогда же президент Турции Реджеп Эрдоган заявлял, что в тюрьмах содержится 1201 такой заключенный.

По данным МВД Турции, из них на данный момент за границы страны отправлено уже 195 иностранцев.