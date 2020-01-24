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Gismart занял еще один этаж Royal Plaza. Посмотрите, как выглядит новый офис крупной IT-компании

24.01.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В январе 2019-го GismartпоказалRealt.by свою новую штаб-квартиру на 25-м этаже RoyalPlaza. Спустя год мы встретились вновь – оказалось, крупный разработчик игр и музыкальных приложений «захватил» еще один этаж бизнес-центра. Как выглядит новый офис Gismart – в нашем репортаже.

Gismart занял еще один этаж Royal Plaza. Посмотрите, как выглядит новый офис крупной IT-компании

Этаж разделен на два блока. Первый – в духе андеграунда

Новый офис Gismart находится на 5-м этаже RoyalPlaza. Проект принадлежит архитектурной студии DUDES architect. По идее дизайнеров этаж разделен на два самодостаточных блока, каждый – со своим характером и историей.

Один из блоков (площадью 250 квадратов) передает атмосферу андеграунда – грубые фактуры бетонных стен, неон, лофтовые элементы и простые формы. Рабочая зона выделена у окон, благодаря панорамному остеклению там светло и просторно. Формат - open space, для комфорта сотрудников рабочие места скомпонованы небольшими группами и отделены перегородками.

– Идея стилистического решения основана на сочетании грубых фактур скелета здания, архитектуры пространства (бетонных стен и разведенной инженерии по потолкам) и ярких акцентных современных материалов. Так, яркие элементы офиса подчеркивают связь интерьера с деятельностью офиса, - пояснили вDUDES architect.

Gismart занял еще один этаж Royal Plaza. Посмотрите, как выглядит новый офис крупной IT-компании
Gismart занял еще один этаж Royal Plaza. Посмотрите, как выглядит новый офис крупной IT-компании
Gismart занял еще один этаж Royal Plaza. Посмотрите, как выглядит новый офис крупной IT-компании

– Цветное стекло отделяет буферную зону коридора от рабочих мест. Стекло в сочетании с неоновой подсветкой фиолетового цвета и света холодного свечения создает иллюзию «хамелеона», и также оно используется как маркерная доска. Металлические поверхности мебели отражают свет и создают яркий контраст между существующим объемом пространства и новым в интерьере. Акцентные яркие цвета являются основной темой офиса, которую можно проследить в деталях интерьера.

Gismart занял еще один этаж Royal Plaza. Посмотрите, как выглядит новый офис крупной IT-компании
Gismart занял еще один этаж Royal Plaza. Посмотрите, как выглядит новый офис крупной IT-компании

К примеру, отделка колонн - рулонная фольга. Она искажает и облегчает пространство за счет отражения света и цветных элементов интерьера от поверхности. Ярко-зеленые шторы меняют архитектуру помещения, создают оптические иллюзии продолжения пространства, а также выступают звукопоглощающими экранами.

Gismart занял еще один этаж Royal Plaza. Посмотрите, как выглядит новый офис крупной IT-компании
Gismart занял еще один этаж Royal Plaza. Посмотрите, как выглядит новый офис крупной IT-компании
Gismart занял еще один этаж Royal Plaza. Посмотрите, как выглядит новый офис крупной IT-компании

В офисе организованы две переговорные, зона отдыха с кухней и уединенная комната для релакса – с шумопоглощением и минимальным освещением. Здесь разработчики могут перекусить, отдохнуть от работы и обсудить личные вопросы. Общая площадь этого блока – 250 квадратных метров.

Gismart занял еще один этаж Royal Plaza. Посмотрите, как выглядит новый офис крупной IT-компании
Gismart занял еще один этаж Royal Plaza. Посмотрите, как выглядит новый офис крупной IT-компании
Gismart занял еще один этаж Royal Plaza. Посмотрите, как выглядит новый офис крупной IT-компании
Gismart занял еще один этаж Royal Plaza. Посмотрите, как выглядит новый офис крупной IT-компании
Gismart занял еще один этаж Royal Plaza. Посмотрите, как выглядит новый офис крупной IT-компании
Gismart занял еще один этаж Royal Plaza. Посмотрите, как выглядит новый офис крупной IT-компании
Gismart занял еще один этаж Royal Plaza. Посмотрите, как выглядит новый офис крупной IT-компании

Второй блок – в стиле ЭКО

Второй блок нового офиса в Gismartназывают «домашним». Он чуть меньше по площади (180 “квадратов”) и уютней по “начинке”. Здесь больше зелени, натуральных фактур и материалов. В офисе также есть собственная переговорка, кухня и зона отдыха.

Общее пространство монохромное, минималистичное. Общественная точка притяжения (кухня) выделена теплой текстурой дерева и располагает к уютной обстановке офиса. Этот эффект усиливается за счет визуально заниженного потолка грильято в обеденной зоне. Шумопоглощающий эффект создается монохромным плиточным ковролином в рабочих зонах. Обеденная зона и входная группа выделены износостойким гомогенным покрытием, – рассказали проектировщики.

Gismart занял еще один этаж Royal Plaza. Посмотрите, как выглядит новый офис крупной IT-компании
Gismart занял еще один этаж Royal Plaza. Посмотрите, как выглядит новый офис крупной IT-компании
Gismart занял еще один этаж Royal Plaza. Посмотрите, как выглядит новый офис крупной IT-компании
Gismart занял еще один этаж Royal Plaza. Посмотрите, как выглядит новый офис крупной IT-компании
Gismart занял еще один этаж Royal Plaza. Посмотрите, как выглядит новый офис крупной IT-компании
Gismart занял еще один этаж Royal Plaza. Посмотрите, как выглядит новый офис крупной IT-компании
Gismart занял еще один этаж Royal Plaza. Посмотрите, как выглядит новый офис крупной IT-компании
Gismart занял еще один этаж Royal Plaza. Посмотрите, как выглядит новый офис крупной IT-компании

На сегодня Gismart занимает три этажа и часть коворкинга бизнес-центра RoyalPlaza. Однако, со слов представителей компании, этого уже недостаточно. Только за 2019 год штат Gismart увеличился больше, чем в два раза, если так пойдет и дальше, то компании снова придется думать о расширении.

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Теги: Минск
 
 
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В январе 2019-го Gismart показал Realt.by свою новую штаб-квартиру на 25-м этаже Royal Plaza. Спустя год мы встретились вновь – оказалось, крупный разработчик игр и музыкальных...
 
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