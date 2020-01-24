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Gismart занял еще один этаж Royal Plaza. Посмотрите, как выглядит новый офис крупной IT-компании
24.01.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В январе 2019-го Gismart
Этаж разделен на два блока. Первый – в духе андеграунда
Новый офис Gismart находится на 5-м этаже RoyalPlaza.
Один из блоков (площадью 250 квадратов) передает атмосферу андеграунда – грубые фактуры бетонных стен, неон, лофтовые элементы и простые формы. Рабочая зона выделена у окон, благодаря панорамному остеклению там светло и просторно. Формат - open space, для комфорта сотрудников рабочие места скомпонованы небольшими группами и отделены перегородками.
– Идея стилистического решения основана на сочетании грубых фактур скелета здания, архитектуры пространства (бетонных стен и разведенной инженерии по потолкам) и ярких акцентных современных материалов. Так, яркие элементы офиса подчеркивают связь интерьера с деятельностью офиса, - пояснили вDUDES architect.
– Цветное стекло отделяет буферную зону коридора от рабочих мест. Стекло в сочетании с неоновой подсветкой фиолетового цвета и света холодного свечения создает иллюзию «хамелеона», и также оно используется как маркерная доска. Металлические поверхности мебели отражают свет и создают яркий контраст между существующим объемом пространства и новым в интерьере. Акцентные яркие цвета являются основной темой офиса, которую можно проследить в деталях интерьера.
К примеру, отделка колонн - рулонная фольга. Она искажает и облегчает пространство за счет отражения света и цветных элементов интерьера от поверхности. Ярко-зеленые шторы меняют архитектуру помещения, создают оптические иллюзии продолжения пространства, а также выступают звукопоглощающими экранами.
Второй блок – в стиле ЭКО
Второй блок нового офиса в Gismartназывают «домашним». Он чуть меньше по площади (180 “квадратов”) и уютней по “начинке”. Здесь больше зелени, натуральных фактур и материалов. В офисе также есть собственная переговорка, кухня и зона отдыха.
– Общее пространство монохромное, минималистичное. Общественная точка притяжения (кухня) выделена теплой текстурой дерева и располагает к уютной обстановке офиса. Этот эффект усиливается за счет визуально заниженного потолка грильято в обеденной зоне. Шумопоглощающий эффект создается монохромным плиточным ковролином в рабочих зонах. Обеденная зона и входная группа выделены износостойким гомогенным покрытием, – рассказали проектировщики.
На сегодня Gismart занимает три этажа и часть коворкинга бизнес-центра RoyalPlaza. Однако, со слов представителей компании, этого уже недостаточно. Только за 2019 год штат Gismart увеличился больше, чем в два раза, если так пойдет и дальше, то компании снова придется думать о расширении.
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