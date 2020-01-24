Gismart занял еще один этаж Royal Plaza. Посмотрите, как выглядит новый офис крупной IT-компании

Этаж разделен на два блока. Первый – в духе андеграунда

Новый офис Gismart находится на 5-м этаже RoyalPlaza. Проект принадлежит архитектурной студии DUDES architect. По идее дизайнеров этаж разделен на два самодостаточных блока, каждый – со своим характером и историей.

Один из блоков (площадью 250 квадратов) передает атмосферу андеграунда – грубые фактуры бетонных стен, неон, лофтовые элементы и простые формы. Рабочая зона выделена у окон, благодаря панорамному остеклению там светло и просторно. Формат - open space, для комфорта сотрудников рабочие места скомпонованы небольшими группами и отделены перегородками.

– Идея стилистического решения основана на сочетании грубых фактур скелета здания, архитектуры пространства (бетонных стен и разведенной инженерии по потолкам) и ярких акцентных современных материалов. Так, яркие элементы офиса подчеркивают связь интерьера с деятельностью офиса, - пояснили вDUDES architect.