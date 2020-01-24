Источник материала: Строительство и недвижимость

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Viessmann представит высокотехнологичные новинки на международной выставке Aquatherm 2020 в Москве Электрокотел с КПД 99,4 процента. А также конденсационный котел, который вводится в эксплуатацию и управляется со смартфона. Эти решения составят основу экспозиции...

Электрокотел с КПД 99,4 процента. А также конденсационный котел, который вводится в эксплуатацию и управляется со смартфона. Эти решения составят основу экспозиции на стенде Viessmann. Подробно ознакомиться с оборудованием, задать вопросы специалистам, получить необходимые консультации можно будет с 11 по 14 февраля на выставке Aquatherm 2020 в Москве. В этом году мы покажем обновленный Vitodens 200 с диапазоном мощности от 1,9 до 32 киловатт и первый электрический котел бренда Viessmann, Vitotron 100, с диапазоном мощности от 4 до 24 киловатт, говорит Игорь Кениг, руководитель Академии Viessmann в России. Электрокотел, который будет представлен на Aquatherm 2020, имеет два варианта по мощности, 8 и 24 кмловатта. Модель мощностью 8 киловатт может быть подключена к одно- или трёхфазной сети электроснабжения, модель мощностью 24 киловатта только к трехфазной. Особенностью котла является электронная схема управления тепловой мощностью, за счет применения которой обеспечивается плавная модуляция в диапазоне от 0,4 до 8 киловатт и от 1,3 до 24 киловатт.Vitotron 100 может оснащаться контроллером для поддержания постоянной температуры подачи, предназначенным в первую очередь для выполнения функций резервного источника тепла, либо погодозависимым контроллером, работающим по показаниям датчика температуры уличного и комнатного воздуха для обеспечения максимально эффективного рабочего режима в зависимости от текущей потребности в тепле.Функционал Vitotron позволяет реализовать эксплуатацию котла в достаточно сложных системах отопления. Это и нагрев горячей воды, и линия рециркуляции ГВС, и управление несколькими контурами отопления. Этот небольшой котел может работать с любыми другими теплогенераторами и любыми системами отопления, поддерживая до восьми дополнительных отопительных контуров. При том, что его габаритные размеры по высоте, ширине и глубине составляют всего 716 на 316 на 235 миллиметров соответственно. А весит он чуть больше 20 килограммов, рассказывает Игорь Кениг.Не менее интересна и вторая новинка. Это линейка улучшенных агрегатов Vitodens 200. И это передовое поколение компактных газовых котлов с КПД до 98/109 процентов, которые самостоятельно подсчитывают расход энергии, на 40 процентов эффективнее предыдущих моделей заботятся об окружающей среде и общаются с владельцем и сервисными службами через смартфон.Теплогенераторы оборудованы новой перфорированной горелкой MatriX Plus из нержавеющей стали, имеющей диапазон модуляции 1:17. Встроенная система регулирования горения Lambda Pro Plus автоматически определяет тип газа и настраивается на работу с ним, добиваясь оптимальной топливной смеси.Вот важная деталь. Семидюймовая цветная сенсорная панель Vitodens 200 нового поколения подвижна. Её можно перемещать вверх или вниз для облегчения управления теплогенератором. В том случае, если взаимодействие с котлом удобнее выстраивать с помощью смартфона, можно воспользоваться приложениями ViStart, ViCare и Vitoguide.Первое разработано для наладчика, запускающего котёл, второе для владельцев оборудования. Приложение Vitoguide предназначено для сервис-инженеров и позволяет сервисной компании всегда поддерживать связь с установкой и контролировать ее состояние. Связь гаджетов с теплогенератором обеспечивает встроенный модуль Wi-Fi, поясняет Игорь Кениг.Подробно ознакомиться с каждой новинкой Viessmann можно будет на XXIV международной выставке бытового и промышленного оборудования для отопления, водоснабжения, инженерно-сантехнических систем, вентиляции, кондиционирования, бассейнов, саун и спа Aquatherm 2020. Для того, чтобы получить бесплатный билет для посещения экспофорума, нужно перейти на страницу регистрации. Указать способ приобретения, по промокоду, и при заполнении анкеты ввести уникальный код от Viessmann, atm20eSMNV.www.viessmann.com