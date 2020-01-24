Лукашенко: Я не хочу быть последним президентом Беларуси

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко заявил, что суверенитет Беларуси незыблем и он не даст «растворить» страну даже «в братской России». Об этом президент рассказал, общаясь с сотрудниками завода газетной бумаги в Шклове, сообщает пресс-служба главы государства.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

— У нас есть своя страна. Мы суверенны и независимы. Мы своими мозгами и руками, что смогли, заработали, строим свою страну. И мы не можем быть частью какой-либо страны. Я не могу вас предать и растворить Беларусь, пусть даже в нашей братской России, — подчеркнул Лукашенко.

По его словам, об этом он «четко и однозначно» говорил и Владимиру Путину.

— Даже если я на это пойду, то белорусы меня съедят в течение одного года после принятия подобного решения, — отметил президент.

Лукашенко добавил, что не хочет быть последним президентом Беларуси.

— Почетно быть первым, но последним быть не хочу. Я хочу, чтобы дети наши жили на этом клочке земли в мире, согласии. В обнимку с русским человеком, россиянами. Они нам не чужие. Россияне — это наши люди. От них, правда, мало что зависит сейчас, — заметил глава государства.