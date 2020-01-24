Источник материала: Строительство и недвижимость

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Исследования подтвердили высокие дренажные свойства мембран PLANTER ТЕХНОНИКОЛЬ Основное функциональное назначение мембран PLANTER марок Geo и Extra Geo, это устройство пристенного дренажа фундаментов, а также горизонтального дренажа плоских...

Основное функциональное назначение мембран PLANTER марок Geo и Extra Geo, это устройство пристенного дренажа фундаментов, а также горизонтального дренажа плоских эксплуатируемых кровель. Для материалов, применяемых для этих целей, водопропускная способность в плоскости полотна при приложенной нагрузке является важнейшим показателем. Чтобы оценить дренажные свойства мембран, компания ТЕХНОНИКОЛЬ провела исследования профилированных мембран PLANTER марок Geo и Extra Geo на базе Белорусского национального технического университета. Значение водопропускной способности определялось в соответствии с международной методикой ISO 12958. Отметим, что отечественный норматив, который регламентирует подобные испытания, основан на положениях вышеуказанного ISO. Поэтому полученные результаты применимы и для России. Дренажные мембраны подвергались испытаниям в условиях приложенной нагрузки в 20 и 200 килопаскалей. При этом образцы материала располагали под различными градиентами, 0,1 и 1.Образцы мембраны размерами 200 на 300 миллиметров испытывали в продольном и поперечном направлениях. После всех подготовительных работ подавали воду под напором через плоскость полотна и определяли объем жидкости, проходящий через площадь мембраны за единицу времени. По результатам исследований установлено, что средняя водопропускная способность мембраны PLANTER Geo при нагрузке 20 килопаскалей и градиенте напора воды 0,1 составила 1,17 л/м∙с, а при градиенте 1 составила 3,87 л/м∙с. При давлении на образцы в 200 килопаскалей значения были чуть ниже, а именно 1,15 л/м∙с при градиенте 0,1 и 3,68 л/м∙с при градиенте 1.Для мембраны PLANTER Extra Geo определено значение дренажной способности в 1,16 л/м∙с при нагрузке 20 килопаскалей и градиенте напора воды 0,1, при той же нагрузке и градиенте напора 1 определено значение 3,8 л/м∙с. Соответственно при давлении в 200 килопаскалей и градиенте 0,1 установлена водопропускная способность в 1,13 л/м∙с, а при градиенте 1 она составила 3,6 л/м∙с. По итогам исследований эксперты пришли к выводу, что профилированные мембраны PLANTER Geo и Extra Geo компании ТЕХНОНИКОЛЬ обладают высокими дренажными и эксплуатационными свойствами.www.tn.ru