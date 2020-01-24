Источник материала: Строительство и недвижимость

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Паровые котлы Viessmann стали сердцем энергоцентра российского производителя картона Суражское предприятие Пролетарий, один из российских флагманов производства промышленного картона, объявило о намерении в ближайшие два года построить новый...

Суражское предприятие Пролетарий, один из российских флагманов производства промышленного картона, объявило о намерении в ближайшие два года построить новый завод стоимостью 10 миллиардов рублей. В 2018 году здесь открыт цех по производству гофрокартона площадью 15 тысяч квадратных метров, в который вложено 1,5 миллиарда рублей. Чтобы обеспечить растущий комплекс необходимым количеством тепла и пара, в начале 2019 года было начато строительство энергоцентра. А к сентябрю три 56-тонных паровых котла Viessmann уже заняли свои места на фундаментах в новой котельной. Высокотехнологичное оборудование везли из Германии. Сначала 1300 километров на пароме до Санкт-Петербурга, затем 1000 километров на низкорамной платформе до города Суража Брянской области, где и базируется акционерное общество Пролетарий. Котлы серии Vitomax HS типа М75В разработаны специально для предприятий, в чьем производственном цикле непрерывно используется пар, от качества и стабильной подачи которого во многом зависят эффективность работы и уровень выпускаемой продукции. Например, картона и гофротары.В конструктиве паровых котлов Vitomax HS типа М75В предусмотрены увеличенные расстояния между жаровыми трубами и большое паровое пространство, позволяющее сглаживать цикличные режимы работы паропотребляющего оборудования. Такое решение вместе с водоохлаждаемым устьем горелки позволяет значительно повысить надежность котла, увеличить его срок службы и КПД, поясняет Алексей Туленинов, руководитель группы инженерно-технической поддержки Viessmann.Каждый из трехходовых Vitomax HS высокого давления в энергоцентре акционерного общества Пролетарий может производить за час до 28 тонн высококачественного пара с низким содержанием влаги. Огромные мощные агрегаты длиной по 9,6 метра вмещают почти по 44 кубометра воды. Они способны работать на двух видах топлива. На газе и на дизтопливе.Особенность котлоагрегатов, установленных на Пролетарии, в том, что они оснащены встроенным экономайзером серии ECO2, который позволяет доводить температуру дымовых газов за котлом до 127 градусов, рассказывает Алексей Туленинов. Используя тепло отходящих газов, экономайзер подогревает питательную воду еще до подачи ее в котёл, что способствует сокращению расхода топлива и увеличению эффективности работы парового котла.КПД данных котлов при определённых режимах доходит до 98 процентов, говорит Геннадий Пригожий, руководитель проекта строительства энергоцентра акционерного общества Пролетарий. Это лучший показатель эффективности на сегодняшний день. Геннадий Пригожин поясняет, что обеспечить теплом и паром всех потребителей фабрики будут способны три агрегата, но в проекте предусмотрен и четвертый котел. На перспективу, для того чтобы иметь возможность увеличить мощности.Запуск котельной в промышленную эксплуатацию планируется зимой 2019-2020 года. Пусконаладочные работы в энергоцентре идут с середины сентября 2019 года. Принимается газ, устраняются выявленные недостатки, ведется наладка котлов и горелок. Основная и вспомогательные площадки энергоцентра акционерного общества Пролетарий готовы практически на 100 процентов.Смонтирована и запущена в работу трансформаторная подстанция, введено в эксплуатацию оборудование для химводоподготовки, которое должно обеспечить должное качество котловой воды. Последняя мера значительно повысит срок службы агрегатов. На предприятии рассчитывают, что паровые котлы Viessmann прослужат не менее 30 лет.www.viessmann.com