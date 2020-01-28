Спикер Палаты представителей США о запрете на въезд в страну: Мы против этого неамериканского запрета

Источник материала: Tut.by

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси считает, что намерение Дональда Трампа расширить список стран, гражданам которых будет ограничен въезд в США, опасно и будет иметь для страны немало последствий. Поэтому в ближайшее время судебный комитет палаты представителей примет закон и ограничит возможность президента Трампа вводить такие «предвзятые и фанатичные ограничения».



Фото: facebook.com/NancyPelosi

Напомним, 21 января в интервью Wall Street Journal Трамп подтвердил, что планирует добавить дополнительные страны в список тех, которым запрещен въезд в США, но не сообщил, какие именно страны будут добавлены в обновленную версию.

Американское издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что список стран еще не окончательный и может быть изменен, но пока среди претендентов — Беларусь, Мьянма, Эритрея, Кыргызстан, Нигерия, Судан и Танзания.

В своем заявлении Нэнси Пелоси отмечает, что три года назад Трамп, введя запрет на въезд в США граждан ряда мусульманских стран, проявил «ошеломляющий акт жестокости и дискриминации», подрывающий американские ценности, безопасность и Конституцию США.

— Сегодня в сообщениях указывается, что администрация [Трампа] вновь готовится расширить свой опасный запрет на поездки, угрожая ключевым международным отношениям и ставя под угрозу нашу способность бороться с терроризмом и экстремизмом в стране и за рубежом. Президент Трамп и его администрация по-прежнему презирают национальную безопасность нашей страны и наши основополагающие идеалы свободы и справедливости, позорят наше гордое наследие иммигрантов и разнообразие, которое укрепляет и обогащает наши общины. Несмотря на ненавистническую политику и опасную риторику администрации, эта фундаментальная истина остается: иммигранты делают Америку более американской, — написала Пелоси.

Спикер также отметила, что демократы продолжают выступать против жестокого, неамериканского запрета на поездки во всех его итерациях. И в ближайшие недели судебный комитет палаты представителей примет закон и запретит принятие закона о запрещении религиозной дискриминации в иммиграционной системе США и ограничит способность президента вводить такие предвзятые и фанатичные ограничения.

— В своем последнем выступлении на посту президента Рональд Рейган предупредил, что, «если мы когда-нибудь закроем дверь для новых американцев, наше лидерство в мире скоро будет потеряно». Демократы в палате представителей неустанно работают над тем, чтобы поддержать нашу роль в качестве глобального лидера и маяка надежды и возможности для бесчисленных людей по всему миру, — написала Нэнси Пелоси.

Ранее белорусский МИД заявил , что никакого официального уведомления от американской стороны не получал.