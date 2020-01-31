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Евросоюз вложил в Могилевскую область более 2 млн евро. На что потратили деньги

31.01.2020 10:23 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Более 2 млн евро технической помощи инвестировал Евросоюз в развитие Могилевской области — в энергетику, экологию, туризм, бизнес, сообщает ОНТ. Предполагается, что упрощение визового режима и установление цены на «шенген» для белорусов в размере 35 евро дадут новые возможности развития бизнеса, образования и разработки новых совместных программ.


Фото: europeinsight.net

Например, 700 тысяч евро Евросоюз выделил Чаусам на проект по снижению выбросов углекислого газа на 30% — райцентр 5 лет назад присоединился к инициативе «Соглашение мэров по климату и энергии». Коммунальники на эти деньги обновили чуть ли не всю систему подогрева воды.

Теперь отопление и водоснабжение регулирует автоматика, оборудование меньше изнашивается, ресурсы экономятся. Уже в первый год их потребление снизилось на четверть. Эффективность впечатлила представителей европейского сообщества. Рачительно подходить к использованию энергии учат и жителей города. Рассказывают, из чего строить дом, чтобы меньше тратить на его обогрев или как экономичнее вскипятить воду.

В Могилевской школе № 2, где учат будущих художников, всегда мечтали о собственном выставочном зале. Для него даже нашли помещение в здании бывшего детского сада. С ремонтом и оборудованием помогли европейские партнеры.

Так удалось осуществить два проекта: творческий и оздоровительный. Школа находится в центре города, территория небольшая, и организовать полноценное место для спортивных занятий было непросто. Нашли эргономичное решение — сделали три небольших площадки.

Как рассказал чрезвычайный и полномочный посол Эстонии в Беларуси Мерике Кокаев, европейцы помогли и с переписью населения — обучали дигитализации: способу преобразования информации на физическом носителе в электронную и ее каталогизации.

 
 
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Предполагается, что упрощение визового режима и установление цены на «шенген» для белорусов в размере 35 евро дадут новые возможности развития бизнеса,...
 
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