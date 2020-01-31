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Клей-пена Soudabond Easy от Soudal

31.01.2020 10:48 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
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Источник материала: Строительство и недвижимость

Прогресс не стоит на месте, и каждый год в сфере строительства появляются новые технологии, материалы и инструменты. Какие-то из них укореняются и вытесняют старые аналоги, другие не выдерживают конкуренции и уходят с рынка. Так, недавно специалисты познакомились с Soudabond Easy, клеем-пеной, предназначенной для крепления плит из пенопласта, гипсокартона и других материалов. Такой способ фиксации был по достоинству оценен мастерами. Это неудивительно, так как эти клеи обладают целым рядом неоспоримых преимуществ. Во-первых, они очень высокопроизводительные и экономичные. Одного стандартного баллона хватает в среднем на 10-12 квадратных метров. Во-вторых, такие составы уже готовы к употреблению, не требуют дополнительного разведения в воде или смешивания компонентов, а потому просты и удобны в применении. В-третьих, клеи-пены позволяют значительно экономить время при проведении работ, ведь период полного застывания не превышает нескольких часов. Также несомненными преимуществами этих продуктов можно назвать минимальное вторичное расширение, отличную клейкость и долговечность.

SOUDAL, как компания, лидирующая в своем сегменте, также выпустила клей-пену, которая соответствует не только всем вышеперечисленным качествам, но и имеет некоторые преимущества перед конкурентами. Soudabond Easy не только проста и удобна в применении благодаря аппликатору, но и является тиксотропным составом. Не стекает с вертикальных поверхностей.

Полное отвердение клей-пены от SOUDAL происходит всего за час при нормальных условиях, а в случае необходимости высохший шов можно окрашивать. Состав обладает отличной адгезией к большинству строительных материалов. К кирпичу, бетону, штукатурке, гипсу, дереву, металлу и пластмассам.

Область применения Soudabond Easy довольна обширна. Она подходит для приклеивания гипсокартонных плит из волоконного цемента в технологии сухой застройки, декоративных плит, из древоподобных материалов и пластмасс, металлических листов ко всем распространенным строительным материалам. С помощь клея-пены легко осуществить крепление плит и изолирующих панелей из различного типа полистирола, полиуретана, вспененного фенола, а также минеральной ваты и пробки к бетону, кирпичу, камню, древесине и металлам.

Например, при изоляции и утеплении контейнеров и гаражей. Состав также будет обеспечивать при этом дополнительную термо- и звукоизоляцию. Еще одним вариантом применения Soudabond Easy является приклеивание блоков из газобетона и пористой керамики в конструктивно ненагруженных перегородках и малой архитектуре.

www.soudal.ru
 
 
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Прогресс не стоит на месте, и каждый год в сфере строительства появляются новые технологии, материалы и инструменты. Какие-то из них укореняются и вытесняют старые...
 
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