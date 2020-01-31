Бывший помощник президента Беларуси Субботин лишился интеграционного поста в Москве

Источник материала: Tut.by

Александр Субботин покидает пост члена коллегии (министра) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии. Его заслуги в работе отметил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на заседании Евразийского межправительственного совета в Алмате.



Фото: eurasiancommission.org

Напомним, с 1 февраля Беларусь будет председательствовать ЕЭК. Руководителем утвержден известный белорусский чиновник Михаил Мясникович. До недавнего времени он был председателем Совета республики. 20 декабря 2019 года президенты стран ЕАЭС распределили обязанности между членами Коллегии ЕЭК. По-прежнему у каждой страны союза в коллегии будут по два представителя. Белорусские полпреды — Мясникович и член коллегии (министр) по техническому регулированию ЕЭК Виктор Назаренко. А вот Александр Субботин уступил министерский пост в АПК и промышленности армянину Артаку Камаляну.

«Отдельные слова благодарности хочу сказать (.) и Александру Михайловичу Субботину, под чьим руководством подготовлен целый ряд документов, закладывающих основу для формирования единой промышленной и агропромышленной политики, общей программы импортозамещения ЕАЭС и развития промышленной кооперации», — сказал сегодня Румас и пожелал новому составу Коллегии ЕЭК «успешной работы, обеспечения формирования к 2025 году полноформатного и эффективного экономического союза».

В сентябре 2018 года Александр Субботин перестал быть помощником президента — инспектором по Витебской области и вскоре получил работу в Москве. Это произошло после того, как Минск отозвал члена коллегии (министра) по промышленности и агропромышленному комплексу Сергея Сидорского.

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До ухода в Администрацию президента осенью 2017 года Субботин в течение почти двух лет был заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия — директором департамента ветеринарного и продовольственного надзора. С 2001 по 2014 год он работал в Витебской государственной академии ветеринарной медицины на разных должностях, дойдя в карьерном росте до профессора и первого проректора.