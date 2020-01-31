В районе деревни Цна появится многофункциональный центр. Участок с обременениями ушел с молотка за 2 миллиона рублей

Источник материала: realt.by

На лоты поступило от 3-х до 6-ти заявок. Такой высокий спрос на участки организаторы торгов связывают с тем, что подобные аукционы уже давно не проводились из-за отсутствия предложения.

В Ждановичском сельсовете, в районе д. Ярково был предложен участок немногим более 14 гектар земли без инженерной инфраструктуры для строительства и обслуживания производственной базы.

Начальная цена права заключения договора аренды составила 2 203 231,32 рубля. Лот продан за 5 миллионов 060 тысяч рублей. Купить участок на аукционе пожелали 4 человека.

В Папернянском сельсовете, в районе д. Цна был предложен участок для строительства и обслуживания многофункционального центра. На него подали 3 заявки. Общая площадь участка составляет 2,6 гектара земли.

Начальная цена права заключения договора аренды составила 307 344,80 рубля. Лот продан с молотка за 2 миллиона 272 тысячи рублей.

Победителю торгов необходимо возместить сельскохозяйственные потери в размере 120 686,81 рубля, а также убытки Минского райисполкома в размере 25 098,40 рубля.

В Щомыслицком сельсовете, в районе д. Дворицкая Слобода разыгрывался лот - участок 0,3156 гектара без инфраструктуры для строительства и обслуживания объекта придорожного сервиса. За лот боролись 6 человек.

Начальная цена права заключения договора аренды составила 47 005,63 рубля. Он реализован за 236 тысяч рублей.

Также читайте у нас:

«Если деревья вырубят, мы здесь задохнемся!» Конфликт в Колодищах, где хотят построить «высотки» на месте леса

На земельный аукцион выставили 39 участков: есть лоты в Колодищах, Лесковке и Хатежино