|
В районе деревни Цна появится многофункциональный центр. Участок с обременениями ушел с молотка за 2 миллиона рублей
31.01.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
На лоты поступило от 3-х до 6-ти заявок. Такой высокий спрос на участки организаторы торгов связывают с тем, что подобные аукционы уже давно не проводились из-за отсутствия предложения.
В Ждановичском сельсовете, в районе д. Ярково был предложен участок немногим более 14 гектар земли без инженерной инфраструктуры для строительства и обслуживания производственной базы.
Начальная цена права заключения договора аренды составила 2 203 231,32 рубля. Лот продан за 5 миллионов 060 тысяч рублей.
В Папернянском сельсовете, в районе д. Цна был предложен участок для строительства и обслуживания многофункционального центра. На него подали 3 заявки. Общая площадь участка составляет 2,6 гектара земли.
Начальная цена права заключения договора аренды составила 307 344,80 рубля. Лот продан с молотка за 2 миллиона 272 тысячи рублей.
Победителю торгов необходимо возместить сельскохозяйственные потери в размере 120 686,81 рубля, а также убытки Минского райисполкома в размере 25 098,40 рубля.
В Щомыслицком сельсовете, в районе д. Дворицкая Слобода разыгрывался лот - участок 0,3156 гектара без инфраструктуры для строительства и обслуживания объекта придорожного сервиса. За лот боролись 6 человек.
Начальная цена права заключения договора аренды составила 47 005,63 рубля. Он реализован за 236 тысяч рублей.
Также читайте у нас:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В районе деревни Цна появится многофункциональный центр. Участок с обременениями ушел с молотка за 2 миллиона рублей
Сегодня в Минском областном центре инвестиций и приватизации состоялся аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков на 30 лет в Минском районе....
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)