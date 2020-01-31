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В районе деревни Цна появится многофункциональный центр. Участок с обременениями ушел с молотка за 2 миллиона рублей

31.01.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В районе деревни Цна появится многофункциональный центр. Участок с обременениями ушел с молотка за 2 миллиона рублей

На лоты поступило от 3-х до 6-ти заявок. Такой высокий спрос на участки организаторы торгов связывают с тем, что подобные аукционы уже давно не проводились из-за отсутствия предложения.

В Ждановичском сельсовете, в районе д. Ярково был предложен участок немногим более 14 гектар земли без инженерной инфраструктуры для строительства и обслуживания производственной базы.

Начальная цена права заключения договора аренды составила  2 203 231,32 рубля. Лот продан за 5 миллионов 060 тысяч рублей. Купить участок на аукционе пожелали 4 человека.

В Папернянском сельсовете, в районе д. Цна был предложен участок для строительства и обслуживания многофункционального центра. На него подали 3 заявки. Общая площадь участка составляет 2,6 гектара земли.

Начальная цена права заключения договора аренды составила 307 344,80 рубля. Лот продан с молотка за 2 миллиона 272 тысячи рублей.

Победителю торгов необходимо возместить сельскохозяйственные потери в размере 120 686,81 рубля, а также убытки Минского райисполкома в размере 25 098,40 рубля.

В Щомыслицком сельсовете, в районе д. Дворицкая Слобода разыгрывался лот - участок 0,3156 гектара без инфраструктуры для строительства и обслуживания объекта придорожного сервиса. За лот боролись 6 человек.

Начальная цена права заключения договора аренды составила 47 005,63 рубля. Он реализован за 236 тысяч рублей.

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Сегодня в Минском областном центре инвестиций и приватизации состоялся аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков на 30 лет в Минском районе....
 
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