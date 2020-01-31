Белнефтехим: о снижении стоимости топлива нет и речи

Стратегию поэтапного повышения цен на бензиновое и дизельное топливо в концерне «Белнефтехим» считают оптимальной.

Об этом заявил глава предприятия Андрей Рыбаков в интервью порталу «Нефтехимия» .

По его словам, в 2020 году цены на нефть повысятся, следовательно, и стоимость топлива снижаться точно не будет. Сырьевая составляющая в затратах при производстве автомобильного топлива доходит до 90%. Кроме того, на ситуацию будет влиять налоговый маневр в России. С учетом пошлин цена на нефть вырастет до 83% от мировой.

Однако предприятия концерна работают над снижением затрат и модернизацию производства.

«Наши НПЗ нацелены на минимизацию влияния налогового маневра как за счет снижения затрат и совершенствования стратегии продаж нефтепродуктов, так и путем скорейшего завершения модернизации», — сказал Рыбаков.

На сколько могут вырасти цены, он не ответил, по посоветовал сравнить их с ситуацией, которая наблюдается в странах с рыночным ценообразованием.

Рыбаков отметил, что концерн будет исходить из «соблюдения баланса интересов производителей и потребителей топлива».

Напомним, что с начала текущего года автомобильное топливо в стране дорожало на 1 копейку уже четыре раза.