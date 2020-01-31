Источник материала: Строительство и недвижимость

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Материал LOGICPIR ТЕХНОНИКОЛЬ обеспечит эффективную защиту от ударного шума Акустический комфорт является важным фактором поддержания гармоничного эмоционального состояния человека. Добиться обеспечения нормативных требований и...

Акустический комфорт является важным фактором поддержания гармоничного эмоционального состояния человека. Добиться обеспечения нормативных требований и обеспечить защиту от ударного шума нижерасположенных помещений можно с помощью шумоизоляции, в качестве которой могут выступать самые различные материалы. Одним из наиболее популярных и эффективных решений является плавающий пол, который устраивается таким образом, чтобы стяжка пола не контактировала с плитами перекрытия. Для этого используются специальные прокладочные материалы, в качестве которых могут, например, выступать плиты теплоизоляции. Инновационный продукт LOGICPIR от компании ТЕХНОНИКОЛЬ зарекомендовал себя на российском рынке как эффективный теплоизоляционный материл. Для проверки его шумоизолирующих свойств компания ТЕХНОНИКОЛЬ организовала испытания в Нижегородском государственном архитектурно строительном университете.Экспериментальное определение индексов улучшения изоляции ударного шума было проведено в больших реверберационных камерах лаборатории акустики по методике ГОСТ 27296–2012. Здания и сооружения. Методы измерения звукоизоляции ограждающих конструкций. В лаборатории был воссоздан фрагмент конструкции пола, состоящий из испытательной железобетонной плиты и расположенных на ней слоёв LOGICPIR и плиты плавающего пола толщиной 60 миллиметров из железобетона плотностью 2500 килограммов на кубометр.Для того, чтобы эксперимент оказался максимально информативным, в начале были измерены характеристики различных вариаций такого пола. Без теплоизоляционных плит, затем поочередно с теплоизляционными плитами толщиной 20 миллиметров и 50 миллиметров.Кроме того, с целью усиления эффективности в конструкцию пола был добавлен иглопробивной геотекстиль. Результаты эксперимента оказались ожидаемо хорошими. Материал LOGICPIR успешно изолирует перекрытия от ударного шума. Вычисленный индекс улучшения изоляции ударного шума составил не менее 20 децибел.Примечательно, что даже минимально возможный слой плит утеплителя, равный 20 миллиметрам, обеспечивает требуемый уровень акустического комфорта, регламентируемый СП 275.1325800.2016. Конструкции ограждающие жилых и общественных зданий. Правила проектирования звукоизоляции. А увеличение толщины PIR более чем в 2 раза до 50 миллиметров не увеличивает эффективность конструкции.Испытания показали, что даже небольшой толщины теплоизоляционного материала LOGICPIR достаточно для обеспечения защиты от ударного шума. Это позволяет избежать дополнительных затрат на теплоизоляцию большей толщины, а также экономит пространство, что часто бывает очень важным с учетом небольшой высоты потолков в российских квартирах.LOGICPIR, это инновационная теплоизоляция, которая доказала свою эффективность для самых разных сфер применения, подчеркнул коммерческий директор направления Полимерные мембраны и PIR Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ Сергей Ольницкий.www.tn.ru