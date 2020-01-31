|
Тариф на транзит нефти Беларусь увеличит более чем на 6%
31.01.2020 11:03 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
МАРТ сообщает, что в связи с отсутствием договоренности Беларуси и РФ по вопросам стоимости нефти наша страна увеличивает тариф на транзит углеводородов с 1 февраля.
По словам министра антимонопольного регулирования и торговли Владимира Колтовича, в силу вступает статья инструкции, согласно которой тариф повышается на среднегодовой темп инфляции (3,8%) плюс 3 п.п.
Колтович отметил, что у сторон остались разногласия по определению тарифов.
Ранее эксперты называли ориентировочную цифру – 6,8 %, на которую может увеличиться тариф на транзит в случае, если стороны не договорятся. Белорусская сторона настаивала на повышении тарифа на 2020 год на 16,6 %. В эту стоимость включали возмещение потерь от поставок грязной нефти в 2019 году.
Напомним, по итогу переговоров 13 января, антимонопольные ведомства Беларуси и России
14 января российским нефтяным компаниям, по информации СМИ, было дано негласное
Белорусские власти много лет говорят о том, что зависимость от российской нефти пагубно влияет на экономику и делает страну уязвимой. Во времена обострений сырьевых споров разговоры об альтернативе звучат громче, а после спадания напряжения - стихают. Первый вице-премьер Дмитрий Крутой заявил, что этим вопросом
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МАРТ сообщает, что в связи с отсутствием договоренности Беларуси и РФ по вопросам стоимости нефти наша страна увеличивает тариф на транзит углеводородов с 1...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)