Тариф на транзит нефти Беларусь увеличит более чем на 6%

МАРТ сообщает, что в связи с отсутствием договоренности Беларуси и РФ по вопросам стоимости нефти наша страна увеличивает тариф на транзит углеводородов с 1 февраля.

По словам министра антимонопольного регулирования и торговли Владимира Колтовича, в силу вступает статья инструкции, согласно которой тариф повышается на среднегодовой темп инфляции (3,8%) плюс 3 п.п.

Колтович отметил, что у сторон остались разногласия по определению тарифов.

Ранее эксперты называли ориентировочную цифру – 6,8 %, на которую может увеличиться тариф на транзит в случае, если стороны не договорятся. Белорусская сторона настаивала на повышении тарифа на 2020 год на 16,6 %. В эту стоимость включали возмещение потерь от поставок грязной нефти в 2019 году.

Напомним, по итогу переговоров 13 января, антимонопольные ведомства Беларуси и России не нашли также компромисса в вопросе тарифов на транзит российской нефти по Беларуси. Согласно действующей методике, вопрос о размере тарифов на транзит российской нефти и нефтепродуктов должен был быть решен органами в области тарифного регулирования двух стран не позднее 15 января. Если сделать этого не удастся, решение должно быть принято до 1 февраля, уточнили в МАРТ.

14 января российским нефтяным компаниям, по информации СМИ, было дано негласное указание не поставлять в Беларусь нефть. В ответ Беларусь начала ремонт нефтепровода «Дружба» из-за многочисленных дефектов. «Индикативный баланс подписан на 24 млн тонн. Однако планы переработки нефти на заводах рассчитаны на 18 млн тонн. И 6 млн тонн нефти начинают относить к другим тарифам. В результате непонятно, где „зависают“ 6 млн тонн», - cоветник президента «Транснефти» Игорь Демин.