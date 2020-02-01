|
С чем вступает в февраль белорусская нефтянка
01.02.2020 07:41 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
За январь Минск и Москва не преодолели кризис в нефтяных отношениях. В февраль Беларусь вступает с рядом нерешенных вопросов, хотя некоторые подвижки имеются.
Вырос тариф на транзит
С 1 февраля Беларусь повысила на 6,6% тариф на транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба». Это последовало после того, как Москва не поддержала желание Минск увеличить тариф на 16,6%.
— В ходе состоявшихся переговоров между Министерством антимонопольного регулирования и торговли Беларуси и Федеральной антимонопольной службой России, несмотря на ранее достигнутые договоренности о необходимости компенсации потерь «Гомельтранснефть Дружба», предложения МАРТ поддержаны не были. Таким образом, стороны не договорились о размерах повышения тарифов, о чем был составлен и подписан протокол разногласий, —
В результате МАРТ повысил тариф на прокачку нефти на 6,6%.
— Размер повышения тарифов определен исключительно в соответствии с требованиями Методики изменения тарифов как среднегодовой индекс потребительских цен, установленный параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2020 год в размере 3,6%, увеличенный на 3 процентных пункта, — поясняется в сообщении МАРТ.
Подвисла компенсация за «грязную» нефть
В течение 2019 года Беларусь неоднократно выступала с предложением повысить тариф на 21,7% для компенсации Минску «убытков, полученных при переработке некачественной российской нефти». Однако РФ согласилась на увеличении тарифов на транспортировку нефти по участкам «Гомельтранснефть Дружба» только на 3,7% с 1 сентября 2019 года.
— Это позволило частично восполнить потери белорусского предприятия, — сказал глава концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков в интервью
В середине января состоялась встреча вице-премьеров Беларуси и России Игоря Ляшенко и Дмитрия Козака, по итогам которой пресс-служба белорусского правительства
Вскоре Дмирий Козак покинул пост вице-премьера. Сменивший его Юрий Борисов 31 января заявил, что Россия и Беларусь в постоянном режиме ведут консультации как по вопросу прямых поставок российской нефти, так и о компенсациях в связи с форс-мажором на нефтепроводе «Дружба». По его словам, на данный момент согласован принципиальный подход к решению ситуации на «Дружбе», идет проработка деталей. «Мы не сомневаемся, что текущие переговоры не окажут влияния на нефть, поставляемую транзитом через территорию республики», — сказал Борисов «
Что с поставками нефти?
Помимо компенсации за «грязную» нефть и транзита в числе приоритетных тем находятся поставки нефти на белорусские НПЗ, которые в январе работали с минимальной загрузкой. Заводы перерабатывали имевшиеся запасы сырья с 2019 года, белорусскую нефть, около 500 тыс. тонн черного золота поставила группа «Сафмар» Михаила Гуцериева. Плюс
В 2019 году НПЗ в Мозыре и Новополоцке ежемесячно перерабатывали около 1,5 млн нефти. Сейчас таким объемами пока не пахнет.
Мозырский НПЗ в настоящее время перерабатывает 16 тысяч тонн нефти в день, сообщил 31 января гендиректор завода Виталий Павлов, передает
«Предприятие работает, технологический режим устойчивый. Мы выпускаем всю линейку товарной продукции, которая соответствует всем необходимым [требованиям] качества. Мы отгружаем продукцию как на внутренний рынок, так и на экспорт», — сказал Павлов.
Ранее два источника Рейтер, знакомые с планами «Белнефтехима»,
Известно, что в настоящее время власти Беларуси ведут переговоры как с крупными российскими компаниями (причина разногласий в
Известно, что в феврале еще будет доезжать норвежская нефть. Кроме того, «Сафмар»
Возможна переработка белорусской нефти, экспорт которой еще не разрешен.
На следующей неделе делегация «Белнефтехима»
О других возможных поставщиках нефти пока нет информации. Но у главы «Белнефтехима» Андрея Рыбакова намечены командировки в Санкт-Петербург и Варшаву, свидетельствует информация на Национальном правовом портале.
Эксперты
31 января глава правительства Беларуси Сергей Румас познакомился с новым российским премьером Михаилом Мишустиным и
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За январь Минск и Москва не преодолели кризис в нефтяных отношениях. В февраль Беларусь вступает с рядом нерешенных вопросов. Хотя некоторые подвижки имеются.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)