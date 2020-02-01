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С чем вступает в февраль белорусская нефтянка

01.02.2020 07:41 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

За январь Минск и Москва не преодолели кризис в нефтяных отношениях. В февраль Беларусь вступает с рядом нерешенных вопросов, хотя некоторые подвижки имеются.


Фото: Reuters

Вырос тариф на транзит

С 1 февраля Беларусь повысила на 6,6% тариф на транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба». Это последовало после того, как Москва не поддержала желание Минск увеличить тариф на 16,6%.

— В ходе состоявшихся переговоров между Министерством антимонопольного регулирования и торговли Беларуси и Федеральной антимонопольной службой России, несмотря на ранее достигнутые договоренности о необходимости компенсации потерь «Гомельтранснефть Дружба», предложения МАРТ поддержаны не были. Таким образом, стороны не договорились о размерах повышения тарифов, о чем был составлен и подписан протокол разногласий, — сообщил антимонопольный орган Беларуси, который ответственный за согласование тарифов.

В результате МАРТ повысил тариф на прокачку нефти на 6,6%.

— Размер повышения тарифов определен исключительно в соответствии с требованиями Методики изменения тарифов как среднегодовой индекс потребительских цен, установленный параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2020 год в размере 3,6%, увеличенный на 3 процентных пункта, — поясняется в сообщении МАРТ.

Подвисла компенсация за «грязную» нефть

В течение 2019 года Беларусь неоднократно выступала с предложением повысить тариф на 21,7% для компенсации Минску «убытков, полученных при переработке некачественной российской нефти». Однако РФ согласилась на увеличении тарифов на транспортировку нефти по участкам «Гомельтранснефть Дружба» только на 3,7% с 1 сентября 2019 года.

— Это позволило частично восполнить потери белорусского предприятия, — сказал глава концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков в интервью ведомственному журналу. — За 2019 год объем транспортировки нефти «Гомельтранснефть Дружба» составил 62,96 млн тонн, или 90,4% к уровню, предусмотренному бизнес-планом. На объемы в том числе повлияло замещение европейскими НПЗ части российской нефти альтернативными поставками. Поэтому заявленный «Гомельтранснефть Дружба» на 2020 год уровень роста тарифов на транспортировку учитывает необходимость полной компенсации недополученных доходов.

В середине января состоялась встреча вице-премьеров Беларуси и России Игоря Ляшенко и Дмитрия Козака, по итогам которой пресс-служба белорусского правительства сообщила о согласованной методике компенсации за «грязную» нефть.

Вскоре Дмирий Козак покинул пост вице-премьера. Сменивший его Юрий Борисов 31 января заявил, что Россия и Беларусь в постоянном режиме ведут консультации как по вопросу прямых поставок российской нефти, так и о компенсациях в связи с форс-мажором на нефтепроводе «Дружба». По его словам, на данный момент согласован принципиальный подход к решению ситуации на «Дружбе», идет проработка деталей. «Мы не сомневаемся, что текущие переговоры не окажут влияния на нефть, поставляемую транзитом через территорию республики», — сказал Борисов «Интерфаксу».

Что с поставками нефти?

Помимо компенсации за «грязную» нефть и транзита в числе приоритетных тем находятся поставки нефти на белорусские НПЗ, которые в январе работали с минимальной загрузкой. Заводы перерабатывали имевшиеся запасы сырья с 2019 года, белорусскую нефть, около 500 тыс. тонн черного золота поставила группа «Сафмар» Михаила Гуцериева. Плюс начала поступать на «Нафтан» в небольшом количестве норвежская нефть.

В 2019 году НПЗ в Мозыре и Новополоцке ежемесячно перерабатывали около 1,5 млн нефти. Сейчас таким объемами пока не пахнет.

Мозырский НПЗ в настоящее время перерабатывает 16 тысяч тонн нефти в день, сообщил 31 января гендиректор завода Виталий Павлов, передает Sputnik.

«Предприятие работает, технологический режим устойчивый. Мы выпускаем всю линейку товарной продукции, которая соответствует всем необходимым [требованиям] качества. Мы отгружаем продукцию как на внутренний рынок, так и на экспорт», — сказал Павлов.

Ранее два источника Рейтер, знакомые с планами «Белнефтехима», предположили, что из-за отсутствия сырья может быть остановлен Мозырский НПЗ, 42,5% акций которого принадлежит «Роснефти» и «Газпром нефти». На самом заводе и в «Белнефтехиме» эту информацию опровергли.

Известно, что в настоящее время власти Беларуси ведут переговоры как с крупными российскими компаниями (причина разногласий в размере премии), так и с альтернативными поставщиками.

Известно, что в феврале еще будет доезжать норвежская нефть. Кроме того, «Сафмар» обещал поставить еще 250 тысяч тонн сырья. «Возможно поставки будут не по „трубе“ [из-за повышения тарифа на прокачку], а по железной дороге», — сказал TUT.BY источник, знакомый с ходом переговоров.

Возможна переработка белорусской нефти, экспорт которой еще не разрешен.

На следующей неделе делегация «Белнефтехима» поедет в Казахстан для предметных переговоров по поставкам нефти.

О других возможных поставщиках нефти пока нет информации. Но у главы «Белнефтехима» Андрея Рыбакова намечены командировки в Санкт-Петербург и Варшаву, свидетельствует информация на Национальном правовом портале.

Эксперты считают, что для Беларуси самый выгодный — российский вектор.

31 января глава правительства Беларуси Сергей Румас познакомился с новым российским премьером Михаилом Мишустиным и анонсировал скорую встречу в Москве для решения проблемных вопросов в двусторонних отношениях, в том числе и по поставкам энергоносителей.

 
Теги: Минск
 
 
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За январь Минск и Москва не преодолели кризис в нефтяных отношениях. В февраль Беларусь вступает с рядом нерешенных вопросов. Хотя некоторые подвижки имеются.
 
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