Министр труда рассказала, как бюджетникам сравнивать зарплаты за декабрь и январь

Источник материала: Полесская правда



Переход бюджетников Беларуси на новые условия оплаты труда с 1 января 2020 года все еще остается резонансной темой в обществе: люди получают расчетные листки, занимаются подсчетами и задают вопросы, хотя уже состоялись и продолжают проходить пресс-конференции, прямые линии. Чтобы внести ясность по самому актуальному вопросу января — размеру заработной платы за этот месяц — корреспондент БЕЛТА обратилась непосредственно к министру труда и социальной защиты Ирине Костевич.

Специалисты Минтруда и лично министр участвовали в мониторинге обеспечения уровня начисленной заработной платы работников, рассчитанной с 1 января 2020 года, чтобы исключить факты ее снижения на момент введения новых условий оплаты труда. «Начиная с декабря 2019 года, по всем регионам Беларуси организован еженедельный мониторинг, чтобы оценить, готовы ли бюджетные организации перейти на новые условия оплаты труда. Мы уже посетили около 1,5 тыс. организаций. Сразу оговорюсь: данные мониторинги не направлены на выявление нарушений и привлечение виновных к ответственности. Наоборот, они нацелены, в первую очередь, на оказание методической помощи бухгалтерским службам организаций по исчислению заработной платы, разъяснение вопросов, связанных со спецификой деятельности именно этой конкретной организации», — подчеркнула Ирина Костевич.

В бюджетных организациях уже начали начисление заработной платы работникам за январь 2020 года по новым условиям. Для наглядности Ирина Костевич пояснила этот вопрос на примере конкретных работников гимназии и учреждения здравоохранения Минска, которые посетили на этой неделе.