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Лукашенко встречается с Помпео: «Хорошо, что вы рискнули приехать и посмотреть, что здесь за диктатура»
01.02.2020 11:08 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Госсекретарь США приехал в «нормальную страну», которая готова работать на поддержание стабильности в регионе, заявил президент Беларуси во время встречи с Госсекретарем США Майклом Помпео.
Встречу с Помпео Лукашенко начал с шутки.
— У нас диктатура отличается тем, что все отдыхают в субботу, а я работаю, — заявил Лукашенко.
Обращаясь к Помпео, белорусский президент отметил, что Госсекретарь «рискнул приехать и своими глазами посмотреть, что здесь за диктатура».
— Я искренне рад нашей встрече. По крайне мере по двум причинам. Во-первых, вы — один из архитекторов современной политики США, так у нас принято считать. Во-вторых, очень хорошо, что вы после разного рода недопониманий в отношениях между Беларусью и США, абсолютно безосновательных недопониманий прошлых властей, рискнули приехать в Минск и посмотреть на эту страну. Что здесь за народ, что за люди, что за диктатура, демократия, много ее, мало и так далее, — сказал Лукашенко.
Президент Беларуси отметил, что накануне визита Помпео в Минск много писали о двусторонних отношениях «и враги, и недруги».
— Шутили, издевались, юродствовали, много писали о вас, обо мне. Тема была очень острой, и на Западе тоже, возможно, даже в США. Все сводилось к тому, что вот, президент Беларуси не знаком с Майклом Помпео, и вот познакомится. Должен их разочаровать, да и вам напомнить. Мы с вами очень давно знакомы, к сожалению, заочно, — напомнил Лукашенко.
Президент вспомнил, что на прежнем посту Помпео (до должности в Госдепе Помпео был директором ЦРУ. — Прим.TUT.BY) американцы вместе с белорусской стороной проводили ряд совместных мероприятий по линии спецслужб против терроризма, торговли людьми, а также несколько операций по противодействию распространения ядерных элементов.
— И на границе с Беларусью, я помню несколько случаев, мы вместе задержали преступников, которые перемещали через границу ядерные материалы в сторону Запада. Так что у нас есть небольшая совместная история нашей работы во имя мира на нашей планете и во имя борьбы против распространения ядерного оружия, чему вы сегодня в должности Госсекретаря уделяете много внимания, — сказал Лукашенко.
Президент отметил, что готов обсудить и искренне ответить на все вопросы, «которые сегодня бытуют в истеблишменте США».
— Но вы должны знать, что вы приехали в нормальную страну, где живет нормальный народ, страну, которая готова работать на стабильность и мир, по крайней мере в этом регионе, — сказал президент.
(Будет дополнено).
Напомним, Госсекретарь США прибыл с официальным визитом в Минск
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Лукашенко встречается с Помпео: «Хорошо, что вы рискнули приехать и посмотреть, что здесь за диктатура»
В Минск с официальным визитом прибыл Госсекретарь США Майкл Помпео.
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