Помпео - Лукашенко: «У вас длительная история с Россией, и мы не говорим о выборе между нами и ними»

Источник материала: Tut.by

США обеспокоены вопросами прав человека в Беларуси, заявил Госсекретарь США Майкл Помпео на встрече с Александром Лукашенко.



Фото: пресс-служба президента

Госсекретарь отметил, что Беларусь наравне со всем миром борется с терроризмом, и этот вклад высоко ценят в США.

Американская сторона также готова вкладывать в Беларусь инвестиции, чтобы поддержать независимость и суверенитет республики.

— Я так понимаю, это то, что вы хотите. Я видел несколько отчетов по этому вопросу. Мы понимаем, что у вас длительная история с Россией, и мы не говорим о выборе между нами и ними. Мы говорим о дипломатических отношениях, мы их расширим — в ближайшее время мы назначим посла, он будет здесь, и вы увидите, что все эти усилия доброй воли. Мы также работаем над тем, чтобы американские предприятия работали здесь, — заявил Госсекретарь.

Помпео отметил, что США обеспокоены вопросами прав человека в Беларуси и будут и далее продвигать реформы, чтобы права белорусов были защищены.

— Мы ищем возможности, — отметил Помпео.

Напомним, это первый визит руководителя Госдепа США в Беларусь с 1994 года.

Отношения Беларуси и США

Отношения Беларуси и США, несмотря на некоторое потепление, остаются сложными.

В 2006 году президентом США Джорджем Бушем в отношении Александра Лукашенко, ряда чиновников и членов их семей были введены санкции. Поводом стали президентские выборы в Беларуси, которые в США и ЕС признали недемократичными. Сейчас в санкционном списке остаются десять человек: Александр Лукашенко, Виктор Лукашенко, Лидия Ермошина, Виктор Голованов, Виктор Шейман, Дмитрий Павличенко, Степан Сухоренко, Александр Зимовский, Владимир Наумов и Наталья Петкевич.

Также США с 2006 года вводили санкции против белорусских предприятий. В 2015 году действие санкций было приостановлено , затем это решение многократно продлевалось. На приостановку санкций повлияло освобождение политзаключенных в 2015 году, спокойные выборы в октябре того же года, а также прохождение в парламент первых оппозиционных депутатов за 12 лет в 2016 году.

Также в Беларуси с 2008 года нет посла Соединенных Штатов. Его место занимает временный поверенный в делах США.

После введения США санкций в отношении концерна «Белнефтехим» посол Беларуси Михаил Хвостов был отозван из Вашингтона для консультаций, а Минск по настоянию белорусской стороны покинула посол Карен Стюарт. Количество американских дипломатов в республике по настоянию белорусской стороны было сокращено с 35 до пяти. Постепенно штат американских дипломатов был расширен до 10 человек, а в марте 2019 года глава МИД Беларуси Владимир Макей уведомил американскую сторону о снятии ограничений на число американских дипломатов.

В последнее время в Беларусь все чаще приезжают официальные представители США.

В августе Беларусь посетил Джон Болтон, занимавший в то время пост помощника президента США по национальной безопасности. В сентябре в Беларусь прибыл с визитом заместитель Государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хэйл. Американский чиновник столь высокого ранга побывал в Минске впервые за последние двадцать пять лет. В результате его визита было объявлено, что США готовы обсуждать дальнейшее ослабление санкций в отношении Беларуси, а также что Минск и Вашингтон возвращают послов после 11-летнего перерыва. Уже известно, что США намерены построить новое здание посольства в Беларуси.