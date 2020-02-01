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Помпео - Лукашенко: «У вас длительная история с Россией, и мы не говорим о выборе между нами и ними»
01.02.2020 11:32 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
США обеспокоены вопросами прав человека в Беларуси, заявил Госсекретарь США Майкл Помпео на встрече с Александром Лукашенко.
Госсекретарь отметил, что Беларусь наравне со всем миром борется с терроризмом, и этот вклад высоко ценят в США.
Американская сторона также готова вкладывать в Беларусь инвестиции, чтобы поддержать независимость и суверенитет республики.
— Я так понимаю, это то, что вы хотите. Я видел несколько отчетов по этому вопросу. Мы понимаем, что у вас длительная история с Россией, и мы не говорим о выборе между нами и ними. Мы говорим о дипломатических отношениях, мы их расширим — в ближайшее время мы назначим посла, он будет здесь, и вы увидите, что все эти усилия доброй воли. Мы также работаем над тем, чтобы американские предприятия работали здесь, — заявил Госсекретарь.
Помпео отметил, что США обеспокоены вопросами прав человека в Беларуси и будут и далее продвигать реформы, чтобы права белорусов были защищены.
— Мы ищем возможности, — отметил Помпео.
Напомним, это
Отношения Беларуси и США
Отношения Беларуси и США, несмотря на некоторое потепление, остаются сложными.
В 2006 году президентом США Джорджем Бушем в отношении Александра Лукашенко, ряда чиновников и членов их семей были
Также США с 2006 года вводили санкции против белорусских предприятий. В 2015 году действие санкций было
Также в Беларуси с 2008 года нет посла Соединенных Штатов. Его место занимает временный поверенный в делах США.
После введения США санкций в отношении концерна «Белнефтехим» посол Беларуси Михаил Хвостов был отозван из Вашингтона для консультаций, а Минск по настоянию белорусской стороны покинула посол Карен Стюарт. Количество американских дипломатов в республике по настоянию белорусской стороны было сокращено с 35 до пяти. Постепенно штат американских дипломатов был расширен до 10 человек, а в марте 2019 года глава МИД Беларуси Владимир Макей
В последнее время в Беларусь все чаще приезжают официальные представители США.
В августе Беларусь
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Помпео - Лукашенко: «У вас длительная история с Россией, и мы не говорим о выборе между нами и ними»
Помпео отметил, что США обеспокоены вопросами прав человека в Беларуси и будут и далее продвигать реформы, чтобы права белорусов были защищены.
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