Источник материала: Tut.by

Госсекретарь США Майкл Помпео прилетел в Минск. Об этом сообщает посольство США в Беларуси.



Фото: Посольство США в Минске

Напомним, это первый визит руководителя Госдепа США в Беларусь с 1994 года.

В Минске у Помпео запланированы две встречи — с президентом Александром Лукашенко и главой МИД Владимиром Макеем. Среди тем, которые Госсекретарь может обсудить с белорусским президентом, есть и возвращение послов, и санкции, и поддержка суверенитета Беларуси со стороны США.

TUT.BY следит за ходом визита.