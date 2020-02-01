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Госсекретарь США Майкл Помпео прилетел в Минск

01.02.2020 10:34 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Госсекретарь США Майкл Помпео прилетел в Минск. Об этом сообщает посольство США в Беларуси.


Фото: Посольство США в Минске

Напомним, это первый визит руководителя Госдепа США в Беларусь с 1994 года.

В Минске у Помпео запланированы две встречи — с президентом Александром Лукашенко и главой МИД Владимиром Макеем. Среди тем, которые Госсекретарь может обсудить с белорусским президентом, есть и возвращение послов, и санкции, и поддержка суверенитета Беларуси со стороны США.

TUT.BY следит за ходом визита.

 
Теги: Минск
 
 
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Это первый визит Госсекретаря США в Беларусь с 1994 года.
 
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