|
Есть работа. В Бресте пройдет большая ярмарка вакансий
01.02.2020 12:00 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
12 февраля в Бресте пройдет межотраслевая ярмарка вакансий, сообщает Брестский горисполком.
На работу будут принимать предприятия торговли, строительной отрасли, промышленности, транспорта, здравоохранения, а также жилищно-коммунального хозяйства.
Мероприятие пройдет с 10.00 до 13.00 в помещении круглого зала Брестского горисполкома по адресу: улица Энгельса, 3. Телефоны для справок: 57 43 49; 53 91 77
Не забудьте паспорт, трудовую книжку и документы, подтверждающие квалификацию.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На работу будут принимать предприятия торговли, строительной отрасли, промышленности, транспорта, здравоохранения, а также жилищно-коммунального хозяйства.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)