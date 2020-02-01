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Есть работа. В Бресте пройдет большая ярмарка вакансий

01.02.2020 12:00 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

12 февраля в Бресте пройдет межотраслевая ярмарка вакансий, сообщает Брестский горисполком.


фото: Александр Чугуев, TUT.BY

На работу будут принимать предприятия торговли, строительной отрасли, промышленности, транспорта, здравоохранения, а также жилищно-коммунального хозяйства.

Мероприятие пройдет с 10.00 до 13.00 в помещении круглого зала Брестского горисполкома по адресу: улица Энгельса, 3. Телефоны для справок: 57 43 49; 53 91 77

Не забудьте паспорт, трудовую книжку и документы, подтверждающие квалификацию.

 
Теги: Брест
 
 
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На работу будут принимать предприятия торговли, строительной отрасли, промышленности, транспорта, здравоохранения, а также жилищно-коммунального хозяйства.
 
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