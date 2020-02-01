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Макей: Нам хотелось бы более активной роли США в Беларуси
01.02.2020 14:21 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Белорусским властям хотелось бы более активной роли США в Беларуси, заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей на совместной с Госсекретарем США Майклом Помпео пресс-конференции.
Глава МИД считает, что перед Беларусью и США стоит много вызовов и угроз, которым страны могут противостоять вместе: борьба с терроризмом, наркотрафиком, торговлей людьми.
Что касается, как отметил Макей, чувствительной для США сферы — демократии и прав человека, то эти вопросы сегодня очень детально, подробно обсуждались на встрече с президентом.
— Мы понимаем, что Беларусь не является абсолютно идеальной страной в этом плане, мы понимаем, что должны реализовывать реформы в сфере совершенствования прав человека. Мы это и делаем — возможно, кто-то не знает, но у нас, в соответствии с рекомендациями ООН, разработан Национальный план прав человека, который успешно реализуется с рядом неправительственных организаций, — заявил Макей.
Глава МИД называет ситуацию с правами человека в Беларуси «не застывшей».
— Эта ситуация постоянно развивается. И я убежден, что постепенно те позиции, по которым мы пока еще расходимся, будут сближены и это поможет нам преодолеть оставшиеся проблемные моменты в наших отношениях, — заявил Макей.
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Глава МИД считает, что Беларусь сегодня постепенно двигается в «чувствительной для США теме» к улучшению ситуации с правами человека и демократии в стране.
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