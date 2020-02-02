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«Воодушевлен тем, что увидел». Госсекретарь США написал в Твиттере о ПВТ
02.02.2020 09:40 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Государственный секретарь США Майкл Помпео в своем Твиттере поделился впечатлениями от субботнего посещения Парка высоких технологий, при этом неожиданно не стал сдерживать себя форматом сухого протокольного сообщения.
«Воодушевлен тем, что увидел в ПВТ. Отличный пример того, как Беларусь может реализовать свой необычайный потенциал роста дальновидной экономической политикой и разумным регулированием», — написал глава Госдепа.
По мнению Помпео, на примере белорусского ПВТ «становится понятно, насколько эффективно американские инвестиции могут содействовать улучшению благосостояния во всем мире».
Напомним, госсекретарь США
США — крупнейший рынок и инвестор для ПВТ. В Парке работают 62 компании с американским капиталом. Экспорт программного обеспечения в США в 2019 году превысил 900 млн долларов.
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Государственный секретарь США Майкл Помпео в своем Твиттере поделился впечатлениями от субботнего посещения Парка высоких технологий, при этом неожиданно не...
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