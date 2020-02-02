«Воодушевлен тем, что увидел». Госсекретарь США написал в Твиттере о ПВТ

Источник материала: Tut.by

Государственный секретарь США Майкл Помпео в своем Твиттере поделился впечатлениями от субботнего посещения Парка высоких технологий, при этом неожиданно не стал сдерживать себя форматом сухого протокольного сообщения.



Фото: ПВТ

«Воодушевлен тем, что увидел в ПВТ. Отличный пример того, как Беларусь может реализовать свой необычайный потенциал роста дальновидной экономической политикой и разумным регулированием», — написал глава Госдепа.

Inspired by what I saw at Hi-Tech Park #Belarus . A great example of how Belarus can seize its extraordinary growth potential by embracing forward-looking economic policies and smart regulation. It’s clear how impactful American investment can foster prosperity across the globe. pic.twitter.com/5HfEJH82IT — Secretary Pompeo (@SecPompeo) February 1, 2020

По мнению Помпео, на примере белорусского ПВТ «становится понятно, насколько эффективно американские инвестиции могут содействовать улучшению благосостояния во всем мире».



Глава EPAM Systems Аркадий Добкин и Майкл Помпео. Фото: пресс-служба ПВТ

Напомним, госсекретарь США посетил Парк высоких технологий во время своего визита в Беларусь 1 февраля. Директор ПВТ Всеволод Янчевский познакомил его с работой EPAM, Flo Health, Mapbox и Saygames. Майклу Помпео также показали 3D-голограмы от «Кино-мо Текнолоджис» и белорусские очки дополненной реальности от «Изовак».

США — крупнейший рынок и инвестор для ПВТ. В Парке работают 62 компании с американским капиталом. Экспорт программного обеспечения в США в 2019 году превысил 900 млн долларов.