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«Воодушевлен тем, что увидел». Госсекретарь США написал в Твиттере о ПВТ

02.02.2020 09:40 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Государственный секретарь США Майкл Помпео в своем Твиттере поделился впечатлениями от субботнего посещения Парка высоких технологий, при этом неожиданно не стал сдерживать себя форматом сухого протокольного сообщения.


Фото: ПВТ

«Воодушевлен тем, что увидел в ПВТ. Отличный пример того, как Беларусь может реализовать свой необычайный потенциал роста дальновидной экономической политикой и разумным регулированием», — написал глава Госдепа.

По мнению Помпео, на примере белорусского ПВТ «становится понятно, насколько эффективно американские инвестиции могут содействовать улучшению благосостояния во всем мире».


Глава EPAM Systems Аркадий Добкин и Майкл Помпео. Фото: пресс-служба ПВТ

Напомним, госсекретарь США посетил Парк высоких технологий во время своего визита в Беларусь 1 февраля. Директор ПВТ Всеволод Янчевский познакомил его с работой EPAM, Flo Health, Mapbox и Saygames. Майклу Помпео также показали 3D-голограмы от «Кино-мо Текнолоджис» и белорусские очки дополненной реальности от «Изовак».

США — крупнейший рынок и инвестор для ПВТ. В Парке работают 62 компании с американским капиталом. Экспорт программного обеспечения в США в 2019 году превысил 900 млн долларов.

 
 
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Государственный секретарь США Майкл Помпео в своем Твиттере поделился впечатлениями от субботнего посещения Парка высоких технологий, при этом неожиданно не...
 
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