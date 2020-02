«Воодушевлен тем, что увидел». Госсекретарь США написал в Твиттере о ПВТ

Источник материала: Tut.by

Государственный секретарь США Майкл Помпео в своем Твиттере поделился впечатлениями от субботнего посещения Парка высоких технологий, при этом неожиданно не стал сдерживать себя форматом сухого протокольного сообщения.

«Воодушевлен тем, что увидел в ПВТ. Отличный пример того, как Беларусь может реализовать свой необычайный потенциал роста дальновидной экономической политикой и разумным регулированием», — написал глава Госдепа.