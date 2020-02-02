|
США готовы обеспечить Беларусь нефтью на 100%
02.02.2020 12:34 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Для успешного выхода на белорусский рынок необходимо преодолеть некоторые преграды.
Об этом сообщил Госсекретарь США Майкл Помпео журналистам после встречи с Александром Лукашенко.
По словам Помпео, состоялась длительная беседа с белорусским президентом. В ее ходе политики обсудили экономические вопросы и независимость Беларуси. При этом Лукашенко отметил, что «у белорусов есть своя страна - суверенная и независимая, и они не могут быть частью какого-либо другого государства».
Госсекретарь сказал, что Соединенные Штаты Америки хотят помочь Беларуси быть суверенным государством.
«Наши производители энергоресурсов готовы обеспечить вас необходимой нефтью на 100% по конкурентным ценам. Мы самые крупные производители энергоресурсов в мире. И все, что вам нужно, - обратиться к нам», - заявил он.
По словам госсекретаря, странам необходимо преодолеть некоторые преграды, чтобы американским предприятиям было легче выходить на белорусский рынок. «Вступление в ВТО, более активное развитие частного сектора помогут Беларуси раскрыть свой торговый потенциал», - убежден политик.
Напомним, Беларусь в настоящее время находится в сложной экономической ситуации, нет договоренностей в вопросах поставок нефти по актуальной цене. Президенты Беларуси и России
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для успешного выхода на белорусский рынок необходимо преодолеть некоторые преграды. Об этом сообщил Госсекретарь США Майкл Помпео журналистам после встречи с...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)