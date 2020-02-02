США готовы обеспечить Беларусь нефтью на 100%

Для успешного выхода на белорусский рынок необходимо преодолеть некоторые преграды.

Об этом сообщил Госсекретарь США Майкл Помпео журналистам после встречи с Александром Лукашенко.

По словам Помпео, состоялась длительная беседа с белорусским президентом. В ее ходе политики обсудили экономические вопросы и независимость Беларуси. При этом Лукашенко отметил, что «у белорусов есть своя страна - суверенная и независимая, и они не могут быть частью какого-либо другого государства».

Госсекретарь сказал, что Соединенные Штаты Америки хотят помочь Беларуси быть суверенным государством.

«Наши производители энергоресурсов готовы обеспечить вас необходимой нефтью на 100% по конкурентным ценам. Мы самые крупные производители энергоресурсов в мире. И все, что вам нужно, - обратиться к нам», - заявил он.

По словам госсекретаря, странам необходимо преодолеть некоторые преграды, чтобы американским предприятиям было легче выходить на белорусский рынок. «Вступление в ВТО, более активное развитие частного сектора помогут Беларуси раскрыть свой торговый потенциал», - убежден политик.