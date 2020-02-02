ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

США готовы обеспечить Беларусь нефтью на 100%

02.02.2020 12:34 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Для успешного выхода на белорусский рынок необходимо преодолеть некоторые преграды.

Об этом сообщил Госсекретарь США Майкл Помпео журналистам после встречи с Александром Лукашенко.

По словам Помпео, состоялась длительная беседа с белорусским президентом. В ее ходе политики обсудили экономические вопросы и независимость Беларуси. При этом Лукашенко отметил, что «у белорусов есть своя страна - суверенная и независимая, и они не могут быть частью какого-либо другого государства».

Госсекретарь сказал, что Соединенные Штаты Америки хотят помочь Беларуси быть суверенным государством.

«Наши производители энергоресурсов готовы обеспечить вас необходимой нефтью на 100% по конкурентным ценам. Мы самые крупные производители энергоресурсов в мире. И все, что вам нужно, - обратиться к нам», - заявил он.

По словам госсекретаря, странам необходимо преодолеть некоторые преграды, чтобы американским предприятиям было легче выходить на белорусский рынок. «Вступление в ВТО, более активное развитие частного сектора помогут Беларуси раскрыть свой торговый потенциал», - убежден политик.

Напомним, Беларусь в настоящее время находится в сложной экономической ситуации, нет договоренностей в вопросах поставок нефти по актуальной цене. Президенты Беларуси и России не смогли договориться на этот счет в конце 2019 года. В ближайшее времяони не планируют проводить переговоры.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для успешного выхода на белорусский рынок необходимо преодолеть некоторые преграды. Об этом сообщил Госсекретарь США Майкл Помпео журналистам после встречи с...
 
Новости дня
Новости экономики
 
«Воодушевлен тем, что увидел». Госсекретарь США написал в Твиттере о ПВТ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

Свежие газеты

01.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
02.02.2020
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город

Архив (Новости Экономики)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика