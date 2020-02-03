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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 27 января - 3 февраля 2020 года
03.02.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Цены на вторичном рынке жилья Минска не снижаются уже 17 недель подряд, а с наступлением 2020 года темпы роста значительно увеличились темпы роста. За последние 7 дней
За год квадратный метр на «вторичке» подорожал в среднем на $105.
Цены на первичном рынке в начале 2020 года также демонстрируют уверенный рост. Средняя цена квартир в новостройках Минска выросла за неделю на 0,7% и составила 1309 $/м2.
За последний год рост цен на новостройки составил 4,6%.
Объём предложения квартир растёт третью неделю подряд – количество выставленных на продажу квартир на этот раз увеличилось на 1,2%. При этом 1-комнатных квартир стало больше на 0,9%, а 2-комнатных на 3,4%. Что касается других типов квартир, то предложение «трешек» не изменилось, а 4-комнатных стало меньше на 1,1%.
Структура предложения по типам квартир выглядит на 3 февраля следующим образом:
В двух районах по итогам недели зафиксировано снижение цен. В Ленинском оно составило 0,3%, а в Заводском - 0,1%. В остальных районах цены на квартиры росли, максимальные темпы были отмечены в Центральном (+1,3%) и Партизанском (+1%) районах.
Распределение предложения квартир по районам Минска выглядит следующим образом:
По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:
Брест – 830 $/м2 (+0,3%), Витебск – 634 $/м2 (+0,1%), Гомель – 629 $/м2 (-0,6%), Гродно – 764 $/м2 (+0,5%), Могилев – 639 $/м2 (+0,6%).
Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:
Москва:
Средняя цена на вторичном рынке за прошедши месяц выросла на 3,3% и составляет 2915 $/м2. Информация подготовлена по данным портала irn.ru.
Киев:
• Средняя цена на вторичном рынке за неделю выросла на 0,2% и составляет 1779 $/м2.
• Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте снизилась на 0,3% и составляет 1123 $/м2.
Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала Realt.by – недвижимость.
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За неделю, c 27 января по 3 февраля 2020 года, информационно-аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на первичном и вторичном рынках недвижимости...
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