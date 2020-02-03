Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 27 января - 3 февраля 2020 года

Цены на вторичном рынке жилья Минска не снижаются уже 17 недель подряд, а с наступлением 2020 года темпы роста значительно увеличились темпы роста. За последние 7 дней индекс цен на квартиры в Минске вырос на 0,4% и составил 1427 $/м2.

За год квадратный метр на «вторичке» подорожал в среднем на $105.