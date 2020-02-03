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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 27 января - 3 февраля 2020 года

03.02.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Цены на вторичном рынке жилья Минска не снижаются уже 17 недель подряд, а с наступлением 2020 года темпы роста значительно увеличились темпы роста. За  последние 7 дней индекс цен на квартиры в Минске вырос на 0,4% и составил 1427 $/м2.

За год квадратный метр на «вторичке» подорожал в среднем на $105.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 27 января - 3 февраля 2020 года

Цены на первичном рынке в начале 2020 года также демонстрируют уверенный рост. Средняя цена квартир в новостройках Минска выросла за неделю на 0,7% и составила 1309 $/м2.

За последний год рост цен на новостройки составил 4,6%.

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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 27 января - 3 февраля 2020 года

Изменение объема предложения выглядело на прошедшей неделе следующим образом:


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 27 января - 3 февраля 2020 года

Объём предложения квартир растёт третью неделю подряд – количество выставленных на продажу квартир на этот раз увеличилось на 1,2%. При этом 1-комнатных квартир стало больше на 0,9%, а 2-комнатных на 3,4%. Что касается других типов квартир, то предложение «трешек» не изменилось, а 4-комнатных стало меньше на 1,1%.

Структура предложения по типам квартир выглядит на 3 февраля следующим образом: 


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 27 января - 3 февраля 2020 года

Цены на различные типы квартир за неделю претерпели следующие изменения:


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 27 января - 3 февраля 2020 года

Рост цен наблюдался у всех типов квартир. Максимальные темпы демонстрировали 1-комнатные квартиры (+0,7%), остальные приросли в цене на 0,1-0,6%. По итогам последнего месяца «однушки» подорожали на +2,8%.

Изменение цен в районах Минска на 3 февраля выглядит следующим образом:


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 27 января - 3 февраля 2020 года

В двух районах по итогам недели зафиксировано снижение цен. В Ленинском оно составило 0,3%, а в Заводском - 0,1%. В остальных районах цены на квартиры росли, максимальные темпы были отмечены в Центральном (+1,3%) и Партизанском (+1%) районах.

Распределение предложения квартир по районам Минска выглядит следующим образом:


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 27 января - 3 февраля 2020 года

Следующая ценовая ситуация установилась в микрорайонах города:


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 27 января - 3 февраля 2020 года

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:

Брест – 830 $/м2 (+0,3%), Витебск – 634 $/м2 (+0,1%), Гомель – 629 $/м2 (-0,6%), Гродно – 764 $/м2 (+0,5%), Могилев – 639 $/м2 (+0,6%).

Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:

Москва:

Средняя цена на вторичном рынке за прошедши месяц выросла на 3,3% и составляет 2915 $/м2. Информация подготовлена по данным портала irn.ru.

Киев:

• Средняя цена на вторичном рынке за неделю выросла на 0,2% и составляет 1779 $/м2.

• Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте снизилась на 0,3% и составляет 1123 $/м2.

Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала Realt.by – недвижимость.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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За неделю, c 27 января по 3 февраля 2020 года, информационно-аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на первичном и вторичном рынках недвижимости...
 
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