Законы диалектики в действии: массовая застройка и новое качество

Юрий Жарков говорит о том, что минувшая пятилетка была знаковой для рынка новостроек Минска. В условиях постоянно меняющейся нормативно-правовой базы и умеренной стабильности в экономике застройщики смогли вывести на рынок новые проекты.

Так, например, в классах «эконом+» и «комфорт» прогремел проект «Новая Боровая». В бизнес-классе заявили о себе такие проекты, как «Олимпик Парк», D3. Знаковыми, в первую очередь по своим масштабам, стали и такие проекты, как «Минск Мир» и «Маяк Минска» компании «Дана Холдингз».

— «Дана Холдингз» внесла ощутимый, пусть и не во всем однозначный, вклад в развитие рынка. Становление этого флагмана, безусловно, повлияло на качественный прорыв и темпы развития в выше озвученных крайних сегментарных группах. Это тот локомотив, который «тянет» за собой жилищное строительство в столице и задает ценовой тренд, — говорит эксперт.