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«Зачем вам так много денег?». Лукашенко приехал на картонную фабрику, которую строили и не достроили китайцы

04.02.2020 12:36 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко сегодня с рабочей поездкой в Добруше, сообщает официальный сайт президента. Рассказываем, чем там занят президент.


Фото: president.gov.by

Первым делом он отправился на Добрушскую бумажную фабрику «Герой труда»: посмотрел, как продвигается строительство завода по выпуску мелованных и немелованных видов картона, который должны были ввести в эксплуатацию еще в 2015 году, но объект законсервирован.

— На сегодняшний день в чем проблема? Что осталось? — спросил Александр Лукашенко.

Председатель концерна «Беллесбумпром» Юрий Назаров рассказал, что завод готов на 90%: осталось запустить машинное оборудование и завершить небольшие строительные работы.

— А зачем столько денег для этого [речь идет, по данным пресс-службы президента, о сумме около $ 83 млн], если все есть? — уточнил Лукашенко.

Оказывается, половину этих средств планируется выплатить австрийской компании Andritz, которая займется запуском машин. Белорусские предприятия не могут сами сделать это, поскольку у них нет таких компетенций: подобного производства ранее не было на всем постсоветском пространстве.

— Австрийская компания — лидер в этой сфере. Они гарантируют, что мы получим то, ради чего строим завод, — рассказал Юрий Назаров.

Австрийцы в случае необходимости также поставят в Добруш и технику. В перспективе наладить производство этих узлов можно и в Беларуси.

— Все это мы должны производить у себя, если нам понадобится. У нас нет нефти, как в России. Они могут купить любые запчасти: им не жалко валюты. Нам надо валюту зарабатывать, поэтому желательно не вывозить ее. За импортозамещение мы возьмемся серьезно. Это же не дело, — подчеркнул Александр Лукашенко.


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Лукашенко заявил, что завод по выпуску картона в Добруше начнет работу до конца года.

— К концу года фабрика выйдет на работу в нормальном режиме. Мы полностью запустим производство, отладим, создадим систему управления и начнем работать.

Все работы, по его словам, в основном будут завершены белорусскими предприятиями. Запускать оборудование будет австрийская компания.

В старых корпусах Добрушской бумажной фабрики планируют организовать производство упаковки из нового картона.

— Мы умеем это делать, у нас есть в типографиях компетенции. До конца года мы это начнем делать уже здесь, на старых площадях, — пообещал президент.

Александр Лукашенко пояснил, что, не побывав на заводе, он не мог принять решение о финансировании завершения его строительства.

— Была небольшая задержка в связи с тем, что мною не был подписан указ. А подписывать его я не мог, потому что не видел, что здесь происходит. В темную я ничего не собирался делать, — заявил он.

Президент добавил, что осенью, возможно, посетит завод и посмотрит, как он готовится к открытию.

История вопроса

В 2012 году президент подписал указ о строительстве на базе Добрушской бумажной фабрики «Герой труда» производства мелованных и немелованных видов картона. Полуторавековое белорусское предприятие давно нуждалось в модернизации. А потому проект, который партнеры из Поднебесной пообещали не просто построить под ключ, но еще и профинансировать, пришелся весьма кстати.

Возведением новой фабрики занялась корпорация «Сюань Юань». Кредит 350 млн долларов сроком на 13 лет выделил Китайский банк развития.

Предприятие планировали сдать в 2015 году, но сроки неоднократно затягивались. В 2017 году «Сюань Юань» оценивала готовность объекта в 97%. Спустя год стало понятно, что китайцы завод не достроят. Как пояснил в то время премьер-министр Беларуси Андрей Коябков, китайская компания не смогла достроить завод мелованных и немелованных видов картона в филиале «Добрушская бумажная фабрика «Герой труда», потому что не имела опыта реализации таких крупных проекты.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Александр Лукашенко сегодня с рабочей поездкой в Добруше. Рассказываем, чем там занят президент.
 
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