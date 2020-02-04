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Макей: В ближайшее время мы готовы направить своего посла в США
04.02.2020 12:26 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Беларусь готова в ближайшее время направить своего посла в США, заявил глава МИД Владимир Макей.
Макей напомнил, что Беларусь и США договорились обменяться послами в течение года.
— Мы со своей стороны можем направить нашего представителя в ближайшее время. В ближайшее время — это несколько месяцев, потому что надо выполнять ряд технических условий, — заявил Макей.
Кто именно станет послом Беларуси в США Макей не сказал, но отметил, что обсуждается несколько кандидатур. Глава МИД также подчеркнул, что Беларусь пока не получила официального запроса от американской стороны по поводу назначения послом США в Беларуси Джули Фишер.
— Исходя из того, что мы прочли в СМИ, у американской стороны есть намерение в ближайшее время направить своего посла в Беларусь. Если это случится, то это свидетельствует о том, что США заинтересованы в скорейшей нормализации отношений с Беларусью, — отметил Владимир Макей.
Почему в Беларуси нет посла США
Напомним, накануне американские СМИ назвали имя дипломата, который может возглавить посольство США в Беларуси после 12-летнего перерыва — Джули Фишер, которая сейчас занимает пост заместителя помощника госсекретаря США по Западной Европе и ЕС.
О том, что Минск и Вашингтон после 11-летнего перерыва возвращают послов, стало известно в сентябре прошлого года. Об этом
Американское посольство в Минске функционирует в урезанном составе, без посла с 2008 года. Сначала был установлен лимит в пять дипломатов, но постепенно он был расширен до 10. Сейчас посольство возглавляет временный поверенный в делах США Дженнифер Мур.
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Ранее стало известно, что послом США в Беларуси может стать Джули Фишер.
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