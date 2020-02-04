Линкявичюс: Самая большая болячка в наших отношениях - АЭС

Источник материала: Tut.by

БелАЭС остается главной проблемной точкой в двусторонних отношениях Беларуси и Литвы. Но белорусская сторона, как никто, заинтересована в максимальной безопасности атомной станции. Об этом на совместном брифинге с главой МИД Литвы заявил Владимир Макей.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Линас Линкявичюс отметил, что Литва по-прежнему настаивает на том, чтобы Беларусь приняла план действий по выполнению ключевых рекомендаций международных организаций в области безопасности АЭС.

— Есть и разногласия, болячки в наших двусторонних отношениях. Самая большая — это АЭС. Оценки ее разные с наших сторон. Факт то, что уже стоит реактор, осталось завезти топливо. Мы все-таки настаиваем на том — думаю, что это в интересах и Беларуси, поскольку от этого зависит безопасность объекта и граждан, — чтобы выделить основные, ключевые рекомендации международных организаций в области безопасности АЭС, помочь это могут сделать представители ENSREG (Европейская группа регуляторов ядерной безопасности, — Прим. TUT.BY), и принять план действий по их выполнению. Это было бы очень положительное развитие дела, несмотря на все разногласия, — заявил Линас Линкявичюс.

Делегация ENSREG в Беларусь приедет в марте. И белорусская сторона, по словам Макея, готова обсуждать все рекомендации, которые даст регулятор.

— Никто так не заинтересован в безопасности этой станции, как Беларусь. Поэтому все рекомендации, которые будут высказаны нашим партнером [Литвой] будут обсуждены, а в ходе предстоящего визита европейского регулятора, эти рекомендации будут обсуждены с соответствующими экспертами, — отметил Макей.

Глава МИД не смог сказать, когда состоится пуск первого энергоблока АЭС, который пришлось перенести «в силу разных причин».

Споры вокруг БелАЭС

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту вблизи Островца в Гродненской области. Первый энергоблок планировалось ввести в эксплуатацию в первом квартале 2020 года, второй — к концу 2020-го.

Литва является самым активным критиком БелАЭС: станция расположена в 50 км от Вильнюса и менее чем в 30 км от границы Литвы. В Вильнюсе убеждены, что ее строительство ведется без соблюдения требований безопасности и экологических стандартов. Беларусь эти претензии отвергает.

Периодически внешнеполитические ведомства Беларуси и Литвы обмениваются дипломатическими колкостями — в последний раз МИД Литвы выпустил очередное заявление по БелАЭС, в МИД Беларуси ответили цитатой Толстого.