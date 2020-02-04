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Лукашенко: Помпео мне сказал «не волнуйся, мы Беларуси поможем»

04.02.2020 14:23 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Между Беларусью и США закончился период холода и сейчас республика налаживает отношения с величайшей империей — ведущей страной мира, заявил Александр Лукашенко.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Президент обратил внимание на то, что в России озаботились визитом Помпео в Беларусь, хотя «обнимается и целуется» со Штатами не наша страна.

— А что, мы больше сделали с Америкой, чем Россия? Вы посмотрите: они взасос с ними стараются поцеловаться. Не получается, правда. Мы что, переживаем? Мы радуемся за них, когда они обнимаются и целуются. Тут целый какой-то скандал подняли: ах, приехал госсекретарь! — цитирует президента пресс-служба. — Да, приехал. И я не скрывал, я вам намекнул, что у нас заочно давние отношения. Если рассекретить все материалы, то мир нам аплодировать будет. Мы с Помпео, когда он был директором ЦРУ, проводили здесь серьезнейшие операции. Они к нам обращались, давали нам информацию. Мы задерживали здесь с ядерными материалами на границе людей. И без них задерживали. А у них это вопрос номер один.

Глава государства считает, что за это американская сторона оценила Беларусь, а также за ее дружественную политику, предложение подключить США к решению конфликта в Донбассе.

— Они это заметили, оценили. И мне Майк (Помпео) об этом сказал. Они увидели реальную Беларусь. Не ту, которой наши отморозки возили прожекты туда и рисовали, а увидели, что это нормальная страна. И прав здесь хватает, и никому жить не мешают, — сказал президент.

Александр Лукашенко напомнил, что встречался за последние годы со многими представителями США высокого ранга и различными экспертами, политологами. Более того, даже ПВТ в Беларуси начинали создавать с участием американцев.

— Но в России нашим злопыхателям невдомек окунуться в эту историю. То есть мы тихо, спокойно выстраивали наши отношения, — акцентировал внимание Лукашенко и рассказал историю, когда у Беларуси еще были плохие отношения с США, президент России Владимир Путин посещал эту страну.

— Там ему поставили в упрек, что из-за него эта диктатура существует в Беларуси. И когда после этого мы с ним встретились, он мне говорит: слушай, ну я тебя прошу, ты с ними как-нибудь помягче. Я говорю: в чем помягче? — Не ссорься, с ними надо налаживать отношения, — рассказал подробности того диалога Лукашенко. — Слушайте, я это и делаю. Кто сейчас взволновался там, кому мы перешли дорогу?

Говоря о прошедшей в Минске встрече с Майклом Помпео, Александр Лукашенко подчеркнул, что это был действительно дружеский обмен мнениями.

— Мы обсудили все, что я знаю, что они знают. Он мне говорил откровенно о своей политике. Я говорил так, как я это понимаю. Он понимает наши проблемы сейчас. В том числе они очень хорошо знают, даже порой лучше, чем я, некоторые вопросы во взаимоотношениях с Россией. Он мне сказал: не волнуйся, мы Беларуси поможем. И его заявление, что мы (США. — Прим.) по конкурентной цене нефть поставим, — напомнил президент.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси заявил, что закончился период холода в отношениях с США закончился.
 
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