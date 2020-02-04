Почти во всех крупных городах Беларуси в 2019 году выросли цены на квартиры

Источник материала: realt.by

По сравнению с очень результативным прошлым годом спрос на квартиры в белорусских городах изменился крайне незначительно. О небольшом снижении в Минске (-1%) мы уже писали , а в областных центрах сделок заключили на 2% меньше. Что касается других крупных городов Беларуси, то для них 2019 год оказался самым результативным за многолетнюю историю наблюдений – общее число сделок превысило прошлогодний показатель на 4%.

В трёх городах изменение покупательской активности было особенно заметным. Так, в Гродно «недосчитались» сразу 16% сделок, зато в Орше и Молодечно был отмечен внушительный рост продаж на 13% и 20% соответственно.

Отдельно стоит отметить, что почти повсеместно конец года выдался по-настоящему ударным. Импульс всей жилищной сфере придало снижение ставок по кредитам — в целом по стране в IV квартале зафиксировали на четверть больше сделок, чем годом ранее, а в ряде городов рост спроса в годовом выражении достигал 40-60%.