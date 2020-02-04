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Премьер-министр раскритиковал программу развития Беларуси до 2025 года

04.02.2020 17:47 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Проект концепции программы социально-экономического развития Беларуси на 2021−2025 годы рассматривался сегодня на заседании президиума Совета министров, сообщает пресс-служба правительства.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Как сообщил премьер-министр Беларуси Сергей Румас, представлено два сценария — целевой и консервативный.

— Консервативный сценарий — это если не менять принципиально структуру экономики. То есть при сохранении текущей экономической политики предусматривается развитие по инерционной траектории. Целевой сценарий — выйти к 2025 году на ВВП $ 100 млрд. И здесь должен быть понятный всем набор инструментов, позволяющий обеспечить структурную перестройку экономических отношений в обществе, стимулирующих соответствующий рост, — сказал Сергей Румас.

По словам главы правительства, необходимо понимать, при каких условиях возможен такой рост, в том числе за счет решения проблем госсектора, повышения роли организаций частной формы собственности и эффективной занятости.

Разработчики концепции предлагают в качестве приоритетов пятилетнего развития определить демографию, производительность труда, инвестиции в инновации, раскрытие потенциала саморазвития территорий. По мнению Сергея Румаса, такой выбор приоритетов не бесспорен. Так, например, предлагается впервые уйти от приоритетности экспорта как одного из основных факторов роста экономики.

В производственной сфере концепция основывается на создании сектора наукоемких и новых рыночных услуг с высокой добавленной стоимостью. Вместе с тем премьер-министр обратил внимание, что в концепции программы на пятилетку не в полной мере учтены поручения главы государства и правительства о разработке комплексной стратегии развития услуг.

— Непонятно, за счет каких мер произойдет существенное сокращение участия государственного сектора в формировании экономики. Набор мер, предлагаемый концепцией, явно недостаточен, — подчеркнул Румас.

Количественные показатели развития в ряде сфер не поддерживаются отраслевыми ведомствами. В связи с этим премьер-министр поручил разобраться, это инертность подходов к развитию отрасли или для этого есть основания.

Для поддержания устойчивости фискальной системы Минэкономики предлагает разработать бюджетный сценарий с осторожной оценкой эффекта от проводимой политики и скорости ее влияния на рост экономики в базовых условиях.

Внести предложения по основным направлениям развития Беларуси до 2025 года на рассмотрение президента поручено до 1 марта.

 
 
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Как сообщил премьер-министр Беларуси Сергей Румас, представлено два сценария - целевой и консервативный.
 
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