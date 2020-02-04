Линкявичюс: Для белорусского правительства АЭС - это гордость, а для нас беда

Источник материала: Tut.by

У Литвы нет «больших иллюзий» относительно Белорусской АЭС. Но если белорусская сторона сможет сделать максимально возможное в плане безопасности, то это поможет диалогу с Евросоюзом. Об этом глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил во время общения с белорусскими журналистами в Минске.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— У нас разные точки зрения [с белорусской стороной на АЭC]. У вашего правительства я слышал высказывания, что «этот проект [АЭС] - наша гордость». Так я откровенно им сказал, что для вас это гордость, а для нас - беда. Более того, если убрать политику, то останется геополитика, а экономического обоснования строительства станции нет, но это ваше решение. Но мы можем попытаться понять, что нужно для того, чтобы радикально улучшить безопасность АЭС — это не только благо для Литвы, но и вопрос безопасности для ваших граждан, — заявил Линкявичюс.

По словам литовского министра, одним из решений может быть вариант, когда международные эксперты «приедут и выделят самые основные стандарты безопасности, которые должны быть выполнены перед запуском станции».

— Наша оценка по поводу АЭС не изменится. Но надо еще раз оценить сейсмические риски, реагирование на наводнения, большие катастрофы и так далее. На сегодняшних встречах [с Румасом и Макеем] я почувствовал, что есть понимание. Хорошо, если будет воплощено в жизнь, — сказал глава МИД Литвы.

Линас Линкявичюс также отметил, что повышение безопасности АЭС может помочь разблокировке переговоров между Беларусью и ЕС по Приоритетам партнерства. Но министр подчеркнул — точку зрения Литвы на БелАЭС Евросоюз разделяет.

— Если будет готовность делать максимально возможное в плане безопасности АЭС, то это поможет и диалогу с ЕС. У нас есть общее понимание с ЕС и Еврокомиссией по этому вопросу. Они поддерживают такой прагматический взгляд на вещи — хоть что-то, но сделать. Надо объективно смотреть — реактор построен, осталось завезти топливо и все заработает. Для ЕС это тоже прецедент, как в будущем разговаривать со странами, которые будут строить такие объекты на границе с ЕС, — заявил Линкявичюс.

Споры вокруг БелАЭС

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту вблизи Островца в Гродненской области. Первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в первом квартале 2020 года, второй — к концу 2020-го.

Литва является самым активным критиком БелАЭС: станция расположена в 50 км от Вильнюса и менее чем в 30 км от границы Литвы. В Вильнюсе убеждены, что ее строительство ведется без соблюдения требований безопасности и экологических стандартов. Беларусь эти претензии отвергает. 15 июня 2017 года литовский сейм принял закон о признании строящейся в Беларуси АЭС небезопасной и представляющей угрозу для литовской национальной безопасности, окружающей среды и общественного здоровья.

Периодически внешнеполитические ведомства Беларуси и Литвы обмениваются дипломатическими колкостями — в последний раз МИД Литвы выпустил очередное заявление по БелАЭС, в МИД Беларуси ответили цитатой Толстого.