Профицит республиканского бюджета в 2019 году составил Br3,2 млрд

Источник материала: Вороновская газета





Профицит республиканского бюджета Беларуси в 2019 году равняется Br3,2 млрд, сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов.

Доходы республиканского бюджета достигли Br24,3 млрд, или 100,4% уточненного годового плана. Поступление НДС составило Br11,3 млрд (99,7% плана), налога на прибыль поступило Br3,8 млрд (100,4%). Акцизы поступили в сумме Br2,8 млрд (100,7%). Доходы от внешнеэкономической деятельности составили Br4,8 млрд (101,9%).

Расходы республиканского бюджета равняются Br21,1 млрд, или 96,5% уточненного годового плана. На общегосударственную деятельность направлено Br8,3 млрд (93,1%), на финансирование национальной экономики — Br5,5 млрд (95,9%), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) — Br16 млрд (98,5%).

Профицит бюджета сектора государственного управления за январь — декабрь 2019 года сложился в сумме Br3,5 млрд. Доходы составили Br54 млрд, или 102,3% уточненного годового плана, расходы — Br50,5 млрд (97,7%).

Профицит бюджета Фонда социальной защиты населения — Br0,1 млрд, Фонда универсального обслуживания — Br9,1 млн, Фонда гражданской авиации — Br2,2 млн.

По состоянию на 1 января 2020 года задолженность по налогам и сборам составила Br110,2 млн.

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