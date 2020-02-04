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Крупнейшие минские застройщики меняют имя: на белорусский рынок выходит Emirates Blue Sky
04.02.2020 17:59 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Крупнейшие минские застройщики, ИООО «Зомекс Инвестмент» и ИООО «Белинте Роба», приняли решение об изменении названий, сообщили TUT.BY в компании. Теперь компании будет называться Emirates Blue Sky (ИООО «Эмирэйтс Блю Скай», EBS и ООО «Дубай Вотер Фронт», DWF).
Как объясняют в пресс-службе, решение принято в связи с планируемым привлечением к масштабному инвестированию в компании иностранных партнеров.
— Инвестиции уже начали осуществляться. Этот шаг позволит компаниям в будущем улучшать финансовые инструменты, предоставляемые покупателям недвижимости. В частности, поможет обеспечить дальнейшее развитие длительной беспроцентной рассрочки, — говорится в сообщении.
Компании «Эмирейтс Блю Скай» и «Дубай Вотер Фронт» участвуют в возведении столичных многофункциональных комплексов «Маяк Минска», «Парк Челюскинцев», бизнес-центра «БК Капитал Палас».
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Крупнейшие минские застройщики, ИООО «Зомекс Инвестмент» и ИООО «Белинте Роба», приняли решение об изменении названий, сообщили TUT.BY в компании. Теперь компании...
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