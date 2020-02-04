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Глава МИД Литвы: Ощущение, что суверенитету Беларуси со стороны РФ что-то угрожает, есть во всем мире

04.02.2020 18:17 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Литва считает, что Россия сильно давит на Беларусь и угрожает суверенитету республики. Такое мнение при общении с белорусскими журналистами высказал глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Попыткам воплотить в жизнь договор по интеграции уже 20 лет. Я помню спросил, почему так долго? И мне кто-то ответил, что есть у интеграции начало, и нет у интеграции конца. Если серьезно, то мы не считаем, что это положительно. Мы заинтересованы в сохранении суверенитета Беларуси и диалог с Евросоюзом может этому способствовать. Хотя мы чувствуем нажим на Беларусь от большого соседа, — заявил глава МИД Литвы.

По словам Линкявичюса, Литва не имеет право влиять на внутренние процессы Беларуси. Но ощущение, что суверенитету нашей страны со стороны России что-то угрожает, есть не только в Литве, но и «во всем мире».

— Насколько я понял, это ощущение есть во всем мире, в большей или меньше степени. Несколько месяцев назад даже были высказывания, что это вопрос пары недель (утрата суверенитета Беларусью. — Прим.TUT.BY), но оказалось, слава Богу, что это неправда. Но ситуация сложная, надо пытаться хотя бы увидеть суть процесса, а он — в большом нажиме. Несмотря на то, что договор об интеграции еще не воплощен в жизнь, де-факто интеграция уже присутствует в таких областях, как оборона, безопасность. Учения «Запад» показали, насколько сильно территория Беларуси задействована, — заявил министр.

 
 
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По мнению литовского министра, несмотря на то, что договор об интеграции еще не воплощен в жизнь, де-факто интеграция Беларуси и России уже присутствует в областях...
 
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