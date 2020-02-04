Нефть российская и американская для Беларуси и Евросоюза

Источник материала: Tut.by

Какая цена российской нефти для Беларуси и Европы? Этот вопрос особенно актуален в свете нынешнего нефтяного конфликта между Минском и Москвой и поисков Беларусью альтернативных источников нефти. Госсекретарь США Майк Помпео, который на прошлой неделе посетил Минск, предложил Беларуси покупать нефть в США, хотя все 100% потребностей.

Юрий Дракохруст, обозреватель белорусской службы «Радио Свобода». Кандидат физико-математических наук. Автор книг «Акценты свободы» (2009) и «Семь тощих лет» (2014). Лауреат премии Белорусской ассоциации журналистов за 1996 год. Журналистское кредо: не плакать, не смеяться, а понимать. Блог Юрия Дракохруста на сайте «Радио Свобода»

А сколько и по какой цене покупали нефть Беларусь и страны Евросоюза?

Ниже приводятся сведения о нефтяной импорт в позапрошлом году, по которому есть окончательные данные, которые можно сравнивать. И хотя цены с тех пор изменились, соотношение между странами можно оценить.

Таблица 1. Импорт нефти из России в Беларусь и страны Евросоюза, 2018

Страна Объем импорта нефти из РФ (млн тонн) Стоимость импорта нефти из РФ (млрд долларов) Цена нефти из РФ (долларов за тонну) Объем импорта нефте из-за границ ЕС (млн тонн) Доля РФ в импорте нефти из-за границ ЕС, % ВВП (млрд. долларов) Стоимость импорта нефти из РФ/ ВВП, % Беларусь 18.2 6.82 374 18.2 100 59.6 11.5 Германия 26.3 13.3 513 68.9 38 3947.6 0.3 Польша 20.3 10.2 513 25.7 79 585.6 1.7 Нидерланды 20.2 10.3 513 47.8 42 913.6 1.1 Финляндия 10.1 5.1 499 12.4 82 276.7 1.8 Литва 7.6 3.9 513 9.6 79 53.4 7 Италия 5.6 2.9 513 61.9 9 2083.9 0.1 Великобритания 2.3 1.3 551 46.1 5 2855.3 0.04

Источники: Volumes and prices for monthly and cumulative crude oil imports by country of origin (2013−2018 ), Еврокомиссия, GDP (current US$), Всемирный банк.

В таблице 1 приводятся данные по основным импортерам российской нефти в Европе.

Из данных следует, что цена российской нефти для Беларуси в 2018 году была заметно ниже, чем для основных торговых партнеров России в Евросоюзе.

Зависимость Беларуси от российской нефти была полной. Но и некоторые другие страны Европы были зависимы от российской нефти очень существенно — Финляндия, Литва, Польша, также более трети импортируемой из-за пределов ЕС нефти приходилось на Россию в Германии и Нидерландах.

Зависимость Беларуси от российской нефти воплощалась также в пропорциях между импортом российского сырья и размерами экономики.

Объем нефти из РФ, который импортировала Беларусь, был почти таким же, как российский нефтяной импорт в Польшу и Нидерланды. При этом ВВП этих стран превосходил белорусский соответственно в 10 и в 15 раз.

В результате получалось, что, скажем, Германия, Польша и Нидерланды платили за российскую нефть больше денег, чем Беларусь, но эти расходы составляли незначительную долю их национального богатства. В Беларуси на закупки российской нефти шел фактически каждый восьмой рубль, который производила экономика.

Похожей на белорусскую была ситуация в Литве — российская нефть и там составляла значительную часть нефтяного импорта (хотя и меньшую, чем в Беларуси), расходы на закупки этой нефти и у Литвы составляли существенную часть национального ВВП (однако также меньшую, чем в Беларуси).

В свете щедрого предложения, которое озвучил Майк Помпео, интересно посмотреть, сколько и по какой цене покупали американскую нефть в 2018 году страны Евросоюза.

Таблица 2. Импорт нефти из США в страны Евросоюза, 2018

Страна Объем импорта нефти из США (млн тонн) Стоимость импорта нефти из США (млрд долларов) Цена нефти из США (долларов за тонну) Объем импорта нефти из-за границ ЕС (млн тонн) Доля США в импорте нефти из-за границ ЕС, % Германия 4 2 522 68.9 6 Польша 0.6 0.4 537 25.7 2 Нидерланды 2.6 1.4 522 47.8 5 Италия 1.5 0.8 532 61.9 2 Великобритания 7.7 4 522 46.1 8

Источник: Volumes and prices for monthly and cumulative crude oil imports by country of origin (2013−2018), Еврокомиссия

** Финляндия и Литва в 2018 году не покупали американскую нефть

Из сравнения данных двух таблиц следует, что нефть из США была для каждого из европейских потребителей (кроме Великобритании) дороже российской. При этом обращает на себя внимание, что нефть из Америки составляла небольшую часть нефтяного импорта европейских стран.

Литва американскую нефть в 2018 году вообще не покупала, в Германии доля американской нефти в импорте из-за пределов ЕС была в 6 раз меньше, чем доля российской, в Польше — почти в 40 раз меньше.

Так что предложение Майка Помпео для Беларуси покупать хоть 100% необходимой нефти в США — щедрое и лестное. Но почему-то ближайшие союзники США, страны, которые значительно богаче Беларуси, наконец, страны, имеющие собственные порты, пользуются подобными американскими предложениями в довольно скромных размерах.

Определенные объемы американской нефти они закупают, но похоже, что не в последнюю очередь — с целью диверсификации нефтяного импорта, чтобы снизить зависимость от одного, российского поставщика.

Предложение Помпео Беларуси по поводу нефти выглядело скорее политическим жестом, чем коммерческой альтернативой.

Весь январь, пока длилась нефтяная «война» с Россией, белорусские власти говорили об альтернативных поставках, говорилось даже, что российская нефть должна составлять не более 30−40% импорта. Получается ли это у соседей, членов NATO и ЕС — видно из таблицы 1, которая приведена выше.

Очень вероятно, что все закончится так, как заканчивалась раньше: Александр Лукашенко договорится с Владимиром Путиным (а договорится — раньше или позже), в Беларусь пойдет российская нефть (подорожавшая, но не такая дорогая, как для Европы), все вздохнут с облегчением и забудут рассуждения, угрозы и надувание щек насчет альтернативной нефти. До следующей «войны».

А жаль. Опыт Европы показывает, что не складывать все яйца в одну российский нефтяной корзину и можно и нужно постоянно, а не только лихорадочно ища альтернатив во время очередной нефтяной «войны» с Россией.

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