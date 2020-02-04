Госсекретарь США Помпео, будучи в Минске, почтил память Костюшко

Источник материала: Tut.by

Госсекретарь США Майкл Помпео во время своего визита в Минск записал видеообращение, в котором почтил память Тадеуша Костюшко. Посольство США в Минске опубликовало видео 4 февраля — в день рождения генерала, национального героя Беларуси, Польши и США.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В видеообращении Помпео вспомнил, что в военной академии в Вест-Пойнте, где он учился, стоит памятник Тадеушу Костюшко.

— Это большая честь для меня — во время своего визита в Минск почтить память великого борца за независимость и суверенитет, героя Беларуси, Польши и США. Памятник Костюшко смотрел на нас, кадетов военной академии Вест-Пойнт на берегу Гудзона. Он стал широко известен как инженер оборонных укреплений Уест-Пойнта во время американской войны за независимость. После Костюшко сделал великий вклад в становление Военной академии Соединенных Штатов, и на века вписал свое имя в историю, став во главе борьбы за независимость Родины. Все три наших народа могут с гордостью отметить его вклад в нашу свободу. Я надеюсь, еще больше американцев узнают про наши связи с Беларусью и этим регионом. И по мере этого, я уверен, они откроют для себя историю великого борца за волю, который сражался за нашу и вашу свободу! — заявил Госсекретарь Помпео.

Тадеуш Костюшко родился в Коссово 4 февраля 1746 года. В 2004 году в Коссово открыли музей-усадьбу Тадеуша Костюшко, а в 2018 году в урочище Меречёвщина, где находится музей-усадьба Костюшко, открыли первый в стране памятник знаменитому белорусу.