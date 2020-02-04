ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ряд АЗС «Лукойла» вводят ограничения на продажу топлива

04.02.2020 21:21 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На ряде региональных заправок «Лукойла» введены лимиты на покупку топлива. Об этом сообщили пользователи TUT.BY и подтвердили на некоторых АЗС.


Фото: Глеб Малофеев

На АЗС № 21 «Лукойл» в Бресте корреспонденту TUT.BY сказали, что введено ограничение на покупку дизеля до 100 литров в одни руки. Лимит касается всего транспорта — и легкового, и грузового. «Проблемы с топливом, его не хватает на все заправки», — пояснили на АЗС.

Аналогичную информацию нам сообщили и на АЗС № 22 «Лукойла» в Бресте, а также на заправке № 17 в Барановичах.

На заправках «Лукойла» в Минске, Бобруйске, Гродно, Солигорске и Витебске информацию об ограничениях опровергли. «Пока никаких распоряжений не поступало. Что будет завтра, неизвестно», — сказали там. TUT.BY направил запросы в пресс-службу компании «Лукойл» и ее белорусскую «дочку».

По неподтвержденной информации, белорусским сетям АЗС, которыми владеют российские нефтяные компании, отказывают в поставках нефтепродуктов с НПЗ в Мозыре и Новополоцке. «Нет нефти — нет бензина», — сказали собеседники TUT.BY. С января «Лукойл», «Роснефть», «Газпром нефть» и «Татнефть» отказались поставлять нефть в Беларусь без премии.

В «Белнефтехиме» не смогли оперативно подтвердить или опровергнуть информацию об ограничениях по поставкам нефтепродуктов.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На АЗС № 21 «Лукойл» в Бресте корреспонденту TUT.BY сказали, что введено ограничение на покупку дизеля до 100 литров в одни руки. Лимит касается всего транспорта - и...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Госсекретарь США Помпео, будучи в Минске, почтил память Костюшко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

Свежие газеты

03.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
04.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Экономики)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика