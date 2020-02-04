Ряд АЗС «Лукойла» вводят ограничения на продажу топлива

Источник материала: Tut.by

На ряде региональных заправок «Лукойла» введены лимиты на покупку топлива. Об этом сообщили пользователи TUT.BY и подтвердили на некоторых АЗС.



Фото: Глеб Малофеев

На АЗС № 21 «Лукойл» в Бресте корреспонденту TUT.BY сказали, что введено ограничение на покупку дизеля до 100 литров в одни руки. Лимит касается всего транспорта — и легкового, и грузового. «Проблемы с топливом, его не хватает на все заправки», — пояснили на АЗС.

Аналогичную информацию нам сообщили и на АЗС № 22 «Лукойла» в Бресте, а также на заправке № 17 в Барановичах.

На заправках «Лукойла» в Минске, Бобруйске, Гродно, Солигорске и Витебске информацию об ограничениях опровергли. «Пока никаких распоряжений не поступало. Что будет завтра, неизвестно», — сказали там. TUT.BY направил запросы в пресс-службу компании «Лукойл» и ее белорусскую «дочку».

По неподтвержденной информации, белорусским сетям АЗС, которыми владеют российские нефтяные компании, отказывают в поставках нефтепродуктов с НПЗ в Мозыре и Новополоцке. «Нет нефти — нет бензина», — сказали собеседники TUT.BY. С января «Лукойл», «Роснефть», «Газпром нефть» и «Татнефть» отказались поставлять нефть в Беларусь без премии.

В «Белнефтехиме» не смогли оперативно подтвердить или опровергнуть информацию об ограничениях по поставкам нефтепродуктов.