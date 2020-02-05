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Крыша, взятки и полтора рубля. Как власти «отрегулировали» сахарный рынок
05.02.2020 00:36 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вчера Александр Лукашенко
— Давно на контроле этот вопрос спецслужбы вели. Мне доложили, что по дешевке продавали торговому дому [в Москве] этот [белорусский] сахар, а часть по какой-то там увеличенной цене возвращалась в Беларусь. Может быть, сахар даже не вывозили в Москву и обратно не завозили. А документы шли туда, переоформляли, и здесь прямо с заводов на наш рынок поставляли этот сахар с маржой. А потом эту маржу делили на взятки. Это что, нормально? — задался вопросом Лукашенко.
На сахарном рынке всегда
А потом ситуация резко изменилась. В России случилось перепроизводство сахара. Товар стали распродавать по бросовым ценам. Белорусские магазины наводнил российский сахар. Наши заводы возмутились, поставив под угрозу свое существование, а также благополучие жителей Городеи, Скиделя, Жабинки и Слуцка. Их поддержало аграрное лобби, которое продает свеклу на заводы. Власти, конечно же, подставили плечо и ввели госрегулирование цен. Меньше чем за
Тем временем аналитики прогнозировали скорый рост цен на сахар в России. Это означало, что Беларуси надо было удержаться за российский рынок. Однако чтобы сахар в РФ покупали следовало предложить конкурентоспособную цену. Так на полках российских магазинов
Правда в разнице цен предприимчивые люди увидели новое «окно возможностей». Что было дальше — см. выше.
Еще один заработок руководителей заводов
Александр Лукашенко говорит, что такого дела в Беларуси еще не было. Наверное, в сахарной отрасли точно не было. Да и впервые удивили весь мир эффектным
Но как бы там ни было, факт в том, что искоренить коррупцию не получается. Хотя борьба идет нещадная. Или видимость борьбы — потому что в сахарном деле
Недавно лидер бизнес-союза Александр Швец
— Ситуация, когда госпредприятия не рассчитываются по своим договорам, а надежды частника, получившего судебное решение в свою пользу, тоже очень невелики, содержит в себе мощнейшую коррупционную составляющую. Всегда есть чиновник, принимающий решения или способствующий их принятию. А когда один, задолженность перед которым — год, видит, что платят тому, перед кем задолженность месяц, то он ищет принимающего такие решения. И эта ситуация в силу наличия огромного неэффективного госсектора в стране и чрезмерного присутствия государства в управлении им очень распространена, — говорил эксперт.
Так в принципе и с сахаром. Основные участники теже — госзаводы-монополисты с господдержкой.
Уже не один раз было говорено, что госсобственность, директивное установление цен, наличие льгот и преференций является самым большим рассадником для коррупции. Как итог — новое сахарное дело. Хотя, может специально такие коррупционные мышеловки создаются, чтобы никто не сидел без работы. Ни силовики, ни чиновники, ни управленцы. А развороты самолетов и
Пора уже забыть про ужасы невидимой руки рынка и стремится жить по общепринятым цивилизованным правилам торговли и бизнеса, используя в случае чего антимонопольные практики. И лишь в крайнем случае — силовиков.
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По словам Лукашенко, «такого в Беларуси еще не было». Хотя, если разобраться, впервые такой резонанс связан с сахаром, а коррупция по-прежнему продолжает...
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