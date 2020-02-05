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«Сохранить 2 дома и усадебную застройку». Общественное обсуждение ПДП в границах ул. Брестской — Лейтенанта Кижеватова — р. Лошица» принесло свои плоды

05.02.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Общественные обсуждения в Минске часто проходят довольно «жарко». Особенно, если речь идет о внесении изменений в существующий ПДП. Иногда власти города прислушиваются к конструктивным предложениям местных жителей. Так и произошло с ПДП в границах ул. Брестской — ул. Лейтенанта Кижеватова — р. Лошица». Какие изменения будут внесены в ПДП — читайте в материале.

«Сохранить 2 дома и усадебную застройку». Общественное обсуждение ПДП в границах ул. Брестской — Лейтенанта Кижеватова — р. Лошица» принесло свои плоды
Источник фото: Яндекс.Карта

Итоги общественного обсуждения

В газете «Минский курьер» от 4 февраля опубликован протокол общественного обсуждения по проекту «Внесение изменений в градостроительный проект детального планирования территории в границах ул. Брестской — ул. Лейтенанта Кижеватова — р. Лошица». 

«По итогам рассмотрения замечаний и предложений участников общественного обсуждения комиссией по проведению общественного обсуждения ПДП 20.12.2019 составлен протокол рассмотрения замечаний и (или) предложений.

По результатам рассмотрения замечаний и предложений комиссией рекомендовано направление ПДП на доработку: увеличение мощности учреждений здравоохранения, размещение вдоль ул. Кижеватова интегрированной жилой застройки с объектами общественного назначения (общепит), к сохранению жилой дом No 22 на ул. Аэрофлотской, к сохранению жилой дом No 5 в 1-м пер. Трубном с изменением границ участка, к сохранению усадебную жилую застройку, прилегающую к ул. Проектируемой No 5, с учетом особого мнения членов комиссии по общественному обсуждению».

Что глобально планировалось изменить?

Напомним, согласно проекту корректировки генерального плана объектом проектирования являются жилые территории в границах существующей усадебной застройки района Курасовщина, ограниченные ул. Брестская, ул. Кижеватова и территорией поймы реки Лошица.

Существующие территории района площадью 94,1 га предложено использовать более эффективно. При этом определены кварталы и участки, которые могут быть использованы под многоквартирную застройку и общественные объекты, а также территории сохранения усадебных домов.

«Сохранить 2 дома и усадебную застройку». Общественное обсуждение ПДП в границах ул. Брестской — Лейтенанта Кижеватова — р. Лошица» принесло свои плоды

В первую очередь, проектный жилой фонд территории увеличится и составит 256,6 тыс. кв.м. Население вырастет вдвое и составит 9,4 тысячи человек, при этом численность работающих увеличится до 1,22 тысячи человек. Это станет возможно, т.к. будет увеличен производственный фонд территории до 69,4 тыс. кв.м. общ. пл. Общественный фонд территории предположительно составит 59,7 тысяч кв.м. общ.пл.

Планируется, что на трех участках появятся коттеджи и таунахусы. Для этого будут использованы свободныех от застройки и неэффективно используемые территории, которые сейчас отданы преимущественно для огородничества. Реализация участков будет осуществляться через аукцион. Объем усадебного фонда увеличится с 63,9 тысяс кв.м. общ. пл. до 80,2 тысяч кв.м. общ. пл. на перспективу.

Также планируется расширение магистральной улицы Лейтенанта Кижеватова и новое жилищное строительство вдоль основных магистралей. Запроектированы детский сад и школа.

При этом был предусмотрен снос 62 усадебных домов (теперь их значительно меньше). По мнению городских властей, здесь представлена «преимущественно неупорядоченная планировочная структура, с узкими, расползающимися и проблемными для застройки земельными участками, расположенными в зоне формирования городского планировочного каркаса». Но частично усадебная застройка компенсируется за счет 35 участков, определенных под новое усадебное строительство. 

Планировалось снести 15 малоэтажных многоквартирных дома. Теперь под снос "отданы" 13 домов. В качестве обоснования указано, что они морально устарели, расположены вдоль городской магистрали, в зоне тяготения метрополитена и строительства нового жилого микрорайона «Минск-Мир». Они будут компенсированы посредством строительства нового жилищного строительства объемом около 131,7 тыс.кв.м.

 
Теги: Минск
 
 
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Общественные обсуждения в Минске часто проходят довольно «жарко». Особенно, если речь идет о внесении изменений в существующий ПДП. Иногда власти города...
 
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