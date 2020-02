«Сохранить 2 дома и усадебную застройку». Общественное обсуждение ПДП в границах ул. Брестской — Лейтенанта Кижеватова — р. Лошица» принесло свои плоды

Источник материала: realt.by

Общественные обсуждения в Минске часто проходят довольно «жарко». Особенно, если речь идет о внесении изменений в существующий ПДП. Иногда власти города прислушиваются к конструктивным предложениям местных жителей. Так и произошло с ПДП в границах ул. Брестской — ул. Лейтенанта Кижеватова — р. Лошица». Какие изменения будут внесены в ПДП — читайте в материале.

Итоги общественного обсуждения

В газете «Минский курьер» от 4 февраля опубликован протокол общественного обсуждения по проекту «Внесение изменений в градостроительный проект детального планирования территории в границах ул. Брестской — ул. Лейтенанта Кижеватова — р. Лошица».

«По итогам рассмотрения замечаний и предложений участников общественного обсуждения комиссией по проведению общественного обсуждения ПДП 20.12.2019 составлен протокол рассмотрения замечаний и (или) предложений.

По результатам рассмотрения замечаний и предложений комиссией рекомендовано направление ПДП на доработку: увеличение мощности учреждений здравоохранения, размещение вдоль ул. Кижеватова интегрированной жилой застройки с объектами общественного назначения (общепит), к сохранению жилой дом No 22 на ул. Аэрофлотской, к сохранению жилой дом No 5 в 1-м пер. Трубном с изменением границ участка, к сохранению усадебную жилую застройку, прилегающую к ул. Проектируемой No 5, с учетом особого мнения членов комиссии по общественному обсуждению».