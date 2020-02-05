Не оздоровились. На «Коврах Бреста», «Брестском пиве» и «Бытхиме» по-прежнему все сложно

Источник материала: Tut.by

Несмотря на вложенные немалые деньги и санацию, «Ковры Бреста», «Бытхим» и «Брестское пиво» никак не могут выбраться из финансовой ямы. О том, как сейчас обстоят дела на бывших промышленных флагманах, 4 февраля во время брифинга рассказал журналистам председатель экономического суда Брестской области Сергей Кулак, пишет «Брестская газета» .



Брестский завод бытовой химии

«Ковры Бреста» ждут третьи повторные торги, начальная цена — 6,8 миллиона рублей (летом прошлого года ОАО оценивали в 6,5 миллиона долларов — прим. ред.). Потенциальные участники есть — это инвестор из Бельгии и «Витебские ковры».

«Я не могу сказать, что за весь период нахождения в санации там не прошло каких-то существенных изменений. Там сделано очень много. Во-первых, запущено то производство ковров и освоены те деньги, которые были выделены Минфином. Т.е. предприятие работает, оно платит все текущие платежи: и по налогам, и по расчетам с кредиторами. Да, туда надо влить денег, что бы оно заработало на полную мощность. Пока, к сожалению, концерн („Беллегпром“ — прим. ред.) как органа управления („Ковры Бреста“ находятся в республиканской собственности — прим. ред.) принципиальной активной позиции в отношении этого предприятия, на мой взгляд, не проявляет».

Однако еще хуже, по словам Сергея Кулака, ситуация на «Брестском пиве». Предприятие не раз продавалось, было два потенциальных инвестора. Один белорусский, который работает на этом предприятии на давальческом сырье, второй официально зарегистрирован за рубежом.

«На сегодняшний день на предприятии ситуация даже с производственным циклом очень сложная. И за период нахождения в санации только долги по налогам выросли на 2,7 миллиона рублей. Единственный возможный механизм реанимировать и продолжить деятельность предприятия — это продажа госпакета акций. Такая попытка была изначально, и планом санации это предусматривалось, но, к сожалению, тогда не нашли понимания среди некоторых контролирующих органов. Тогда было больше потенциальных инвесторов, которые хотя бы интересовались этим предприятием — турки, россияне, даже наши брестские крупные компании. Сейчас, к сожалению, такого интереса к нему нет, деятельность, конечно, продолжается, но надолго ли ее хватит? Может быть, на квартал и хватит», — предположил Сергей Мефодьевич.

Уже два года «Брестское пиво» находится в стадии расчета с кредиторами. До 30 марта экономический суд должен решить, что с ним делать дальше. Может быть, за это время случится чудо и найдется инвестор. Однако более правдоподобным кажется уход в ликвидационное производство.

А вот двумя производственными цехами «Брестского завода бытовой химии», по словам Сергея Кулака, интересуются россияне и поляки. Кроме того, в собственности предприятия есть квартиры, в которых, правда, живут люди. Планируется продать вышеуказанное имущество для погашения долгов и возможного заключения мирового соглашения с остальными кредиторами. Всего их 79, но основной из них — Белорусский банк развития и реконструкции: его доля в общей задолженности — более 70%.

На вопрос о том, есть ли у этих предприятий шанс или они обречены, Сергей Мефодьевич ответил, что за них будут бороться до последнего. Но, на его взгляд, тут гораздо важнее найти ответ на вопрос «Почему это произошло?»

«Все эти предприятия ушли в санацию после вложенных денег. Может быть, надо было немного больше выделить, чтобы они работали? „Брестское пиво“ построило современный цех по производству и розливу пива. На то время это были последние мировые технологии и разработки и т.д. <…> Но почему оно не пошло? Значит, надо было добавить на сырье, на бутылки, на этикетки и т.д. Можно понять завод бытовой химии — это старое предприятие, как кто-то писал, „звезда СССР“, оборудование уже самортизировано, там нет вложений. А то же „Березатара“ — новое предприятие», — поделился своими рассуждениями Сергей Кулак.