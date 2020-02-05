|
Анатолий Звездин: «Если бы государство больше прислушивалось к профсообществу, риэлтерский бизнес развивался бы намного быстрее»
05.02.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В конце прошлого года председатель совета ОО «Белорусская ассоциация «Недвижимость» Анатолий Звездин рассказал Realt.by, чем
"Большая часть времени уходит на выработку предложений по реформированию законодательства"
В прошлом году Белорусская ассоциация «Недвижимость»совместно с другими профессиональными общественными организациями — Союзом риэлтерских организаций, Конфедерацией агентств недвижимости, Союзом по реинжинирингу риэлтерской деятельности – разработала и
Председатель совета БелАН напоминает, что с лета прошлого года ведется работа по подготовке изменений в указ №72, регулирующий ценообразование в стране. И только после его принятия продолжится работа над Указом №15 «О риэлтерской деятельности в Республике Беларусь», нормы которого устарели и, по мнению профессионального риэлтерского сообщества, не отвечают духу и реалиям времени, а также Постановлением Совета министров №386 «О тарифах на риэлтерские услуги и порядке их оплаты».
- Мы предложили ввести договорные цены на риэлтерские услуги. Но никто, кроме Министерства экономики, эту идею не поддержал. Год ушел только на то, чтобы донести до заинтересованных госорганов и ведомств, что
Кроме этого, БелАН продолжит работу по внедрению инструментов самоорганизации риэлтеров, которые работают во всем мире.
- В Беларуси пока есть только проект закона о саморегулируемых организациях, подготовленный Министерством экономики. Он прошел общественное обсуждение. Но документ очень сложный и сырой, и говорить о дате его принятия пока рано. Мы также вносили свои предложения в проект этого закона, - дополняет председатель совета БелАН.
Анатолий Звездин приводит пример Украины, где риэлтеры в своей работе руководствуются только Гражданским кодексом и законодательством о защите прав потребителей. Видя, что на рынке есть их недобросовестные коллеги, они вводят различные инструменты для защиты прав и интересов своих потребителей, например, добровольную сертификацию.
Этими вопросами в Украине занимается Ассоциация специалистов по недвижимости. Она проводит сертификацию своих компаний, которая подтверждает, что эти риэлтерские организации взяли на себя дополнительные обязательства по повышению качества услуг.
К слову, с конца 90-х годов прошлого столетия добровольная сертификация действовала и в Беларуси. Однако с введением лицензирования риэлтерской деятельности этот инструмент потерял свою актуальность. Тем не менее, сейчас на рынке есть несколько агентств недвижимости, которые получили сертификаты соответствия на добровольной основе.
Анатолий Звездин также говорит о том, что во многих областях Украины работает система партнерских продаж. В Беларуси также существует и развивается система партнерских продаж, но как все новое - не без сложностей, потому что агентам и риэлтерам разных агентств недвижимости в рамках действующего законодательства сложно договориться между собой о сумме вознаграждения. Сейчас к системе партнерских продаж присоединились больше двадцати агентств недвижимости.
- Считаю, что если сегодня законодательство, регулирующее риэлтерскую деятельность, по разным причинам развивается медленнее, чем хотелось бы, нам остается только одно – совершенствоваться самим и повышать качество услуг и свой имидж через инструменты самоорганизации с помощью партнерских продаж и МЛС, - уточняет Звездин.
Повышение квалификации специалистов и международное сотрудничество
В прошлом году БелАН устраивала различные обучающие семинары для специалистов по недвижимости, встречи, круглые столы.
В этом году ассоциация также будет уделять много внимания этому направлению работы, говорит Анатолий Звездин. Уже 11 февраля агенты и риэлтеры агентств недвижимости смогут
Данный мастер-класс БелАН проводит для всех специалистов отрасли, а не только для риэлтеров и агентов компаний - членов БелАН специально к профессиональному празднику риэлтеров, который мы отмечаем 5 февраля.
На сегодняшний день Белорусской ассоциацией «Недвижимость» подписаны соглашения о сотрудничестве с профессиональными объединениями риэлтеров из Украины, России, Латвии, Польши и США. Комитет по международному сотрудничеству возглавляет директор агентства недвижимости «Недвижимость линия закона», председатель Союза «Конфедерация агентств недвижимости», член Национальной ассоциации риэлтеров США Олег Вольштейн.
Белорусские риэлтеры очень тесно
- Несмотря на большие отличия законодательства, нам есть чему поучиться у американских коллег. БелАН разработала большую программу по сотрудничеству с риэлтерами США. Например, сегодня ведутся переговоры об условиях проведения Всеевропейского учебного форума-семинара с привлечением американских и других спикеров, аккредитованных Национальной ассоциацией риэлтеров США, - рассказывает Анатолий Звездин.
Борьба с серым рынком
Профессиональные участники бьют тревогу. Они обеспокоены тем, что с каждым днем растет доля серого рынка. Анатолий Звездин считает, что бороться с серым рынком можно путем внесения изменений в Закон «О рекламе». Для этого на законодательном уровне должна быть принята норма, согласно которой подать объявление о продаже квартиры могли бы либо сами собственники объектов недвижимости, либо агентства недвижимости, имеющие лицензии. Сегодня же реалии таковы, что любой человек может подать объявление от своего имени.
- БелАН совместно с Союзом риэлтерских организаций уже выступала с предложением внести изменения в Закон «О рекламе», но пока нас не услышали. В этом году мы будем продолжать эту работу, - дополняет Анатолий Звездин.
"Ассоциация будет расширять свои ряды, но это не самоцель"
В прошлом году ОО «Белорусская ассоциация «Недвижимость» отметило свое 25-летие. По законодательству его членами могут быть только физические лица. Исторически сложилось так, что основной костяк объединения составляют руководители агентств недвижимости. Сегодня БелАН объединяет около 140 человек из 34 организаций Минска, Гомеля, Бреста, Орши и Полоцка. Однако рядовых специалистов среди членов ассоциации по-прежнему немного.
- Для вступления в БелАН рядовой специалист должен получить рекомендацию директора агентства недвижимости. Это объясняется тем, что лицензию на оказание риэлтерских услуг получает риэлтерская организация, которая не только несет ответственность за совершение сделок, но и за работу агентов и риэлтеров. В прошлом году в ассоциацию мы приняли несколько рядовых специалистов, которые проявили себя в работе и изъявили желание быть членами нашей ассоциации, - говорит Анатолий Звездин.
Председатель совета БелАН рассказывает, что в 2019 году на очередном заседании совета он предложил коллегам подумать о форме привлечения в ассоциацию риэлтеров и агентов, особенно с опытом работы.
- Мы думаем, как можно использовать потенциал риэлтеров и агентов в работе Белорусской ассоциации «Недвижимость», а также над форматом, когда работа в объединении будет вестись без акцента на интересы руководителей и рядовых специалистов. У нас достаточно тем, которые важны для всех. Лично я полагаю, что при БелАН должен быть создан комитет, который занимался бы вопросами профессиональных взаимоотношений между специалистами по недвижимости разных компаний и повышением их квалификации. Я знаю по себе, что общественная работа занимает очень много времени, поэтому очень сложно найти добровольца, который «тянул бы этот воз на себе», - говорит Анатолий Звездин.
В то же время, председатель совета БелАН полагает, что нет большого смысла просто расширять ряды ассоциации.
- В общественное объединение должны приходить работать люди, которые разделяют взгляды ассоциации, принимают ее устав. Они должны быть инициативными и активно работать на благо развития профессионального сообщества и повышать имидж профессии риэлтера, - высказывает свою точку зрения Анатолий Звездин.
Председатель совета БелАН также говорит о том, что сегодня риэлтеры разобщены. Многие не понимают важность и нужность общественной организации и думают, что если они вступили в ее ряды, то она должна работать только на них.
У членов БелАН остается еще много нерешенных вопросов, да и в век стремительного развития информационных технологий, новых запросов потребителей решить их все одномоментно и быстро вряд ли получится. Но, наверняка, общественную работу можно было бы активизировать, если бы председателем совета БелАН был освобожденный руководитель, а не директор крупной риэлтерской компании.
По словам Анатолия Звездина, данный вопрос пока не стоит на повестке дня. Все упирается в небольшие членские взносы, которые платят физические лица. А вот потребностей, куда их можно использовать, много.
На вопрос, каким вы видите идеальное общественное объединение, Анатолий Звездин отвечает:
- Было бы идеально, если бы наше законодательство позволяло принимать в общественное объединение и физических, и юридических лиц. В этом случае организация была бы более гибкой и финансово устойчивой.
Пользуясь случаем, хочу поздравить коллег с профессиональным праздником - Днем риэлтера. Желаю всем здоровья, бодрости духа и упорства в достижении поставленных целей.
Также читайте у нас:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Анатолий Звездин: «Если бы государство больше прислушивалось к профсообществу, риэлтерский бизнес развивался бы намного быстрее»
В прошлом году Белорусская ассоциация «Недвижимость» совместно с коллегами провела огромную работу и выступила с рядом инициатив по совершенствованию...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)