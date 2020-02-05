Анатолий Звездин: «Если бы государство больше прислушивалось к профсообществу, риэлтерский бизнес развивался бы намного быстрее»

В конце прошлого года председатель совета ОО «Белорусская ассоциация «Недвижимость» Анатолий Звездин рассказал Realt.by, чем запомнился профессиональному риэлтерскому сообществу 2019 год. Сегодня в нашем материале читайте о планах старейшего на белорусском рынке общественного объединения на 2020 год.

"Большая часть времени уходит на выработку предложений по реформированию законодательства"

В прошлом году Белорусская ассоциация «Недвижимость»совместно с другими профессиональными общественными организациями — Союзом риэлтерских организаций, Конфедерацией агентств недвижимости, Союзом по реинжинирингу риэлтерской деятельности – разработала и внесла ряд своих предложений в нормативно-правовые акты, касающиеся риэлтерской деятельности.

Председатель совета БелАН напоминает, что с лета прошлого года ведется работа по подготовке изменений в указ №72, регулирующий ценообразование в стране. И только после его принятия продолжится работа над Указом №15 «О риэлтерской деятельности в Республике Беларусь», нормы которого устарели и, по мнению профессионального риэлтерского сообщества, не отвечают духу и реалиям времени, а также Постановлением Совета министров №386 «О тарифах на риэлтерские услуги и порядке их оплаты».

- Мы предложили ввести договорные цены на риэлтерские услуги. Но никто, кроме Министерства экономики, эту идею не поддержал. Год ушел только на то, чтобы донести до заинтересованных госорганов и ведомств, что агентства недвижимости не оказывают социальную услугу и не являются монополистами на рынке, поэтому они могут работать на основании договорных цен. Позиция регулятора – двигаться в этом направлении постепенно. Поэтому лицензирующий орган предложил пока отказаться от тарифов только при оказании услуг юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, а также при оказании услуг с объектами коммерческой недвижимости, - рассказывает Анатолий Звездин. - Внесение изменений и дополнений в законодательные акты – это очень длительный процесс. Мы это понимаем, и в новом году будем продолжать эту важную для нас работу.

Кроме этого, БелАН продолжит работу по внедрению инструментов самоорганизации риэлтеров, которые работают во всем мире.

- В Беларуси пока есть только проект закона о саморегулируемых организациях, подготовленный Министерством экономики. Он прошел общественное обсуждение. Но документ очень сложный и сырой, и говорить о дате его принятия пока рано. Мы также вносили свои предложения в проект этого закона, - дополняет председатель совета БелАН.

Анатолий Звездин приводит пример Украины, где риэлтеры в своей работе руководствуются только Гражданским кодексом и законодательством о защите прав потребителей. Видя, что на рынке есть их недобросовестные коллеги, они вводят различные инструменты для защиты прав и интересов своих потребителей, например, добровольную сертификацию.

Этими вопросами в Украине занимается Ассоциация специалистов по недвижимости. Она проводит сертификацию своих компаний, которая подтверждает, что эти риэлтерские организации взяли на себя дополнительные обязательства по повышению качества услуг.

К слову, с конца 90-х годов прошлого столетия добровольная сертификация действовала и в Беларуси. Однако с введением лицензирования риэлтерской деятельности этот инструмент потерял свою актуальность. Тем не менее, сейчас на рынке есть несколько агентств недвижимости, которые получили сертификаты соответствия на добровольной основе.

Анатолий Звездин также говорит о том, что во многих областях Украины работает система партнерских продаж. В Беларуси также существует и развивается система партнерских продаж, но как все новое - не без сложностей, потому что агентам и риэлтерам разных агентств недвижимости в рамках действующего законодательства сложно договориться между собой о сумме вознаграждения. Сейчас к системе партнерских продаж присоединились больше двадцати агентств недвижимости.

- Считаю, что если сегодня законодательство, регулирующее риэлтерскую деятельность, по разным причинам развивается медленнее, чем хотелось бы, нам остается только одно – совершенствоваться самим и повышать качество услуг и свой имидж через инструменты самоорганизации с помощью партнерских продаж и МЛС, - уточняет Звездин.