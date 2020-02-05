"До этого работал в МЧС, но продавать дорогие объекты мне нравится больше". Честный разговор с агентом по операциям с недвижимостью о его работе

" Продавать недвижимость решил после разговора со своей подругой "

— Как Вы решили стать агентом по операциям с недвижимостью? Чем до этого занимались?

— Можно сказать, что это произошло случайно, — рассказал Василий. — До этого работал в МЧС. В 13 лет надел штаны с лампасами, гордо назвал себя кадетом и начал ходить в наряды. Это был Лицей МЧС (аналог суворовского училища, только с другим профилем). После выпуска, стоя на плацу, я решил, что обязательно буду полезным обществу, и в 2009 году поступил в Командно-инженерный институт МЧС.

После окончания института меня распределили на должность начальника караула, и это очень льстило. Ведь я был пожарным офицером, который ездит на большой красной машине в свой 21 год и руководит людьми. Несмотря на стажировку и частые проверки, начальство меня в то время радовало. Но ровно до тех пор, пока я не получил свою первую зарплату. Параллельно с этим пробовал заниматься сетевым маркетингом. Наверное, это была одна из причин, почему я проработал в МЧС еще какое-то время.

Продавать недвижимость решил после разговора со своей подругой, которая уже работала в АН риэлтером. Разумеется, основывался на рассказах о том, сколько можно зарабатывать. Быть полезным для клиентов, помогать людям решить жилищный вопрос — конечно, не об этом я тогда думал в первую очередь.