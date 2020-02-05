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"До этого работал в МЧС, но продавать дорогие объекты мне нравится больше". Честный разговор с агентом по операциям с недвижимостью о его работе
05.02.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Сегодня в Беларуси День риэлтера. Это активно развивающаяся профессия, которая привлекает все больше молодежи в свои ряды. Поэтому мы решили поговорить с одним из представителей такой «молодой гвардии» — агентом по операциям с недвижимостью АН «Миллениум» Василием Кримачевым. Интересно и откровенно обо всех нюансах профессии — в нашем интервью.
"Продавать недвижимость решил после разговора со своей подругой"
— Как Вы решили стать агентом по операциям с недвижимостью? Чем до этого занимались?
— Можно сказать, что это произошло случайно, — рассказал Василий. — До этого работал в МЧС. В 13 лет надел штаны с лампасами, гордо назвал себя кадетом и начал ходить в наряды. Это был Лицей МЧС (аналог суворовского училища, только с другим профилем). После выпуска, стоя на плацу, я решил, что обязательно буду полезным обществу, и в 2009 году поступил в Командно-инженерный институт МЧС.
После окончания института меня распределили на должность начальника караула, и это очень льстило. Ведь я был пожарным офицером, который ездит на большой красной машине в свой 21 год и руководит людьми. Несмотря на стажировку и частые проверки, начальство меня в то время радовало. Но ровно до тех пор, пока я не получил свою первую зарплату. Параллельно с этим пробовал заниматься сетевым маркетингом. Наверное, это была одна из причин, почему я проработал в МЧС еще какое-то время.
Продавать недвижимость решил после разговора со своей подругой, которая уже работала в АН риэлтером. Разумеется, основывался на рассказах о том, сколько можно зарабатывать. Быть полезным для клиентов, помогать людям решить жилищный вопрос — конечно, не об этом я тогда думал в первую очередь.
— Считаете ли Вы эту профессию престижной?
— Хм, что же такое престижная профессия? Наверное, это когда, называя род своей деятельности, вы получаете некое одобрение со стороны собеседника, человек понимает, что вы имеете какой-то статус в обществе. Не могу сказать, что у нас в стране вас похлопают по плечу, с великим одобрением пожмут руку и скажут: «Ты большой молодец». Риэлтеров не особо-то лелеют. На то есть причины. Одно отмечу точно: профессия должна соответствовать способностям и приносить моральное удовлетворение. И я считаю эту профессию престижной.
— Каким именно сегментом на рынке недвижимости Вы занимаетесь и чем Вам больше всего нравится заниматься?
— Последние пару лет стараюсь заниматься более дорогой недвижимостью, в большей мере загородными домами. Конечно, всегда есть в работе и обычные квартиры: где-то это рекомендация, где-то запрос клиента на разъезд. Иногда сажусь и прозваниваю базу, чтобы не терять хватку в холодных звонках — это же интересно.
Продавать дорогие объекты мне нравится больше. Почему? Во-первых, это намного интереснее, во-вторых — это знакомства, в-третьих, — размер комиссии больше. На дорогих объектах я точно знаю, что могу быть полезен. Там однозначно нужна хорошая реклама, грамотное общение с покупателем и т.д. В эконом-сегменте зачастую все зависит от цены. Тем не менее, исходя из сухой статистики, хороший риэлтер продаст практически любую недвижимость быстрее, чем это сделает собственник. Это факт.
"Найти действительно толковый объект, имея на руках $1 миллион, не так уж просто"
— Какие интересные рабочие случаи с Вами бывали?
—Практически каждая сделка чем-то интересна по-своему. Слушать про стандартные ситуации с наследством, выселением домового, найденные клады никому не интересно, думаю.
— Хорошо, не будем о домовых. Тогда расскажите, как обстоят дела на рынке загородной недвижимости Беларуси сейчас? Есть ли у белорусов деньги на супердорогие объекты?
— Судя по спросу на дома $500.000+, по тому, какие объекты я вижу в некоторых деревнях, коттеджных поселках, делаю вывод, что у многих белорусов есть деньги на дорогие объекты. Другое дело, что их мало в продаже. Некоторые объекты продаются без рекламы. То есть вы не увидите их в интернете. Немного разбираясь в строительстве, могу сказать, что за последние пару лет домов, в которые вложено $500.000+, я видел несколько сотен. И это радует — у нас хватает богатых людей.
В целом же элитная недвижимость дешевеет, большие дома (400+ кв.м) и дома, построенные в 90-е и 2000-е, мало пользуются спросом из-за устаревшего дизайна.
Например, найти действительно толковый объект, имея на руках $1 миллион, не так уж просто. Более того, стоящие варианты в этом сегменте можно пересчитать на пальцах рук. Большинство домов либо не продаются, либо их нет в сети. К тому же к дорогим объектам предъявляют высокие требования, и это правильно.
Что касается самых ходовых вариантов, то это объекты до $300 тысяч. Например, купить большую квартиру для семьи в хорошем районе без отделки - порядка +/- $150 тысяч, сделать ремонт, меблировать ее — и цифра приблизится к $250 тысячам. За эти деньги запросто можно купить дом «под ключ» в пределах 20 км площадью 200 кв.м.
В последнее время в продажу поступило большое количество недостроенных объектов. Просроченные консервации могут быть изъяты сельсоветом и выставлены на аукцион. То есть если вы хотите купить объект до $150 тысяч, то обратите внимание на этот сегмент. Это иногда куда быстрее и выгоднее, чем строительство дома с нуля. Также большим спросом пользуются дачи до $50 тысяч.
Покупателю рекомендовал бы при покупке приглашать с собой строителя, который сэкономит вам деньги, а не покупать по наитию: понравилась обертка – беру. Хотя да, такое тоже бывает.
«Как показывает практика, в итоге люди все равно обращаются в агентства»
— Сложно ли продавать элитные объекты недвижимости?
— Нет. Если человек обладает достаточным количеством времени и знает, как грамотно представить на рынке свой объект, откуда «выудить» покупателя, то нанимать риэлтера вовсе не обязательно. И немалый процент рынка изначально пробует продать самостоятельно. Однако, как показывает практика, в итоге люди все равно обращаются в агентства. Важно сразу запустить правильную рекламу, сделать рассылку и т. д. Если объект «повисит» в продаже без должного продвижения и нормальной рекламы от собственника, риэлтеру позже будет сложнее продать его по приемлемой цене. Иногда имеет смысл убирать на некоторое время такой объект из продажи.
Многие люди, которые покупают дорогую недвижимость, имеют не так много времени, чтобы детально все изучить. Часто люди смотрят на инвестиционную привлекательность, ликвидность. Найти свой дом, имея даже $1 миллион, на самом деле не так просто. У нас их действительно немного.
— Чтобы не быть голословным, давайте обратимся к сухой статистике: на сегодняшний день поиск товаров и услуг в сети интернет — основной источник получения информации. Покупатели недвижимости здесь не исключение. Поэтому логично использовать данные о запросах пользователей из поисковых систем Яндекса и Google.
Применимо к покупке загородной недвижимости, можно четко определить и выделить сезонность спроса, количество потенциальных покупателей и, наложив графики на проведенные сделки и количество выставленных объектов, увидеть, насколько активный рынок, какая тенденция преобладает в текущий момент: растет, снижается или стагнирует. Если обратиться к источнику данных google trends, то отчетливо видно, насколько рос спрос на покупку домов в последнюю неделю января этого года. (К слову, прогнозируемый спрос вырос ориентировочно на 40% в сравнении с предыдущей неделей). Это значит, что продавцы недвижимости должны ощутить увеличение звонков от потенциальных покупателей.
Скорее всего, погодные условия, нетипичные для января, схожие с погодой ранней весны, доступность кредитных средств, общее снижение цены на рынке по сравнению с предыдущими годами подталкивают покупателей приобрести свой собственный дом. С помощью подбора слов от Яндекса отлично видны предпочтения покупателей. К примеру, с фразой «купить дом в Минском районе» основным предпочтением является деревня. Это и понятно: здесь предполагается возможность регистрации, развитой инфраструктуры, наличие транспортного сообщения с городом.
Также легко определить основные населенные пункты в пригороде Минска, которые сейчас популярны у покупателей. В целом все эти данные и рекламные возможности от Яндекса, Google и Facebook помогают показывать потенциальному покупателю релевантные предложения к его запросу на покупку. В 2019 г. мы продавали объект, который находился в закрытом коттеджном поселке недалеко от ГСОК «Логойск». Так как при стандартном поиске домов по логойскому направлению он терялся среди нескольких десятков других и потенциальный покупатель мог его попросту не увидеть, то с помощью контекстной и таргетированной рекламы нам удалось охватить всех заинтересованных в покупке данного направления и получить с десяток входящих звонков, даже несмотря на предпраздничный период. На данный момент ведем конструктивные диалоги с несколькими из них.
«У каждого своя коллекция ценностей, у каждого одна жизнь»
— Зачем покупать дом за $1 миллион в Беларуси? Насколько охотно продавцы готовы уступать в цене покупателям?
—В общем-то, покупать дом за $1 миллион совсем необязательно. Есть объекты и за $2-3-4 миллиона, — улыбнулся Василий. — Покупая некоторые вещи класса люкс, люди не всегда обращают внимание на инвестиционную привлекательность. У каждого своя коллекция ценностей, у каждого одна жизнь.
Кто-то подчеркивает свой статус, некоторые привыкли иметь только лучшее. Ведь если разобраться, то дом, в первую очередь, — это пространство для жизни. От качества дома зависит и качество вашей жизни, сна, окружения, эмоционального состояния. В том числе и качество мыслей, верность решений. У многих такая философия.
— Кто может работать риэлтером, на Ваш взгляд?
— Абсолютно любой человек. Главное только иметь желание, — рассказал Василий. — Но это мое мнение, и оно касается профессии агента по операциям с недвижимостью. Чтобы стать аттестованным риэлтером, нужно иметь экономическое или юридическое образование.
— Что Вам больше всего нравится в Вашей работе в принципе?
— Общаться с разными людьми, учиться чему-то у них, заводить знакомства. В этой нише есть куда расти — потолка я пока еще не достиг.
— Как Вы отдыхаете? Есть ли вообще возможность отдохнуть?
— Интересуюсь графиками криптовалют. Считаю большим счастьем иметь возможность сказать, что я не устаю, занимаясь этим делом. Часто работаю на выходных, иногда скучаю по работе. Это здорово, когда тебе нравится твое дело. Правда, телефон иногда приходится отключать. Особенно, если ты решил покататься на лыжах, побегать по пересеченной местности, заняться растяжкой, выкрутить ручку газа до упора на мотоцикле или прыгнуть с парашютом.
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"До этого работал в МЧС, но продавать дорогие объекты мне нравится больше". Честный разговор с агентом по операциям с недвижимостью о его работе
Сегодня в Беларуси День риэлтера. Это активно развивающаяся профессия, которая привлекает все больше молодежи в свои ряды. Поэтому мы решили поговорить с одним из...
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