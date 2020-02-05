Средняя зарплата работников Кореличского района в 2019 году составила чуть более 782 рублей

Источник материала: Полымя

В экономике Кореличского района в 2019 году было занято 8,5 тыс. человек.

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников района (без микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) в 2019 году составила 782,2 рубля, в том числе в декабре 2019 г. – 915,2 рубля и увеличилась сравнению с ноябрем 2019 г. на 12,7%, или на 103,4 рубля.

Реальная заработная плата (заработная плата, рассчитанная с учетом роста потребительских цен на товары и услуги) в декабре 2019 года по сравнению с ноябрем 2019 г. увеличилась на 12,1%.

В промышленности средняя заработная плата в декабре 2019 г. составила 1 013,1 рубля, в строительстве – 1 152,1 рубля, в сельском, лесном и рыбном хозяйстве – 887,6 рубля, на транспорте – 878 рублей, в образовании – 851,5 рубля. Заработная плата работников здравоохранения и социальных услуг в декабре 2019 г. сложилась в размере 822,7 рублей, в том числе в области здравоохранения – 882,4 рублей.